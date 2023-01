Vijf jaar na dood Wouter van Luijn op Mallorca eindelijk zicht op rechtszaak

Wouter van Luijn. Beeld IMDB

Van Luijn kwam in de zomer van 2018 op 34-jarige leeftijd om het leven nadat hij ’s nachts door meerdere mannen op straat, in een afgelegen buurt, was overvallen. Het Spaanse OM heeft maar één van de verdachten kunnen identificeren en eist acht jaar cel tegen hem vanwege dood door schuld en diefstal met geweld, meldt de krant Diario de Mallorca vrijdag.

De vader van Van Luijn, met wie hij die zomer op vakantie was, eist als particulier aanklager – in het Spaanse recht mogen naast het Openbaar Ministerie ook anderen als aanklager optreden – 27 jaar gevangenisstraf wegens moord. Hij beschuldigt bovendien een tweede persoon van medeplichtigheid, tegen wie hij bijna 6 jaar cel eist.

Krottenwijk

Van Luijn arriveerde in de nacht van 13 juli in een taxi met twee andere mannen bij de krottenwijk Son Banya, even buiten Palma de Mallorca. Daar werd hij door een groep jongens overvallen, onder wie beklaagde Adrián H. E., die hem van 800 euro beroofde. Door de klappen die Van Luijn in het gezicht kreeg, raakte hij bewusteloos. De twee metgezellen van Adrián H. F. vluchtten in paniek in de taxi, terwijl de beklaagde de zwaargewonde Nederlander in een auto afleverde bij een ziekenhuis.

De man die hem daarbij vergezelde, wordt door de familie van Van Luijn aangeklaagd vanwege medeplichtigheid, en omdat door het bruuske rijden de toestand van de filmmaker zou zijn verergerd, aldus de krant Diario de Mallorca. In het ziekenhuis konden de artsen het leven van Van Luijn niet meer redden: hij had een hersenbloeding.

Doodslag

Het OM houdt de aanklacht op ‘dood door schuld’, omdat de klappen alleen, volgens het forensisch rapport, niet voldoende zouden zijn geweest om de dood te veroorzaken. Van Luijn zou al een probleem met een verwijd bloedvat hebben gehad, een aneurysma. De vader van Van Luijn bestrijdt dat, aldus de Spaanse krant, en zegt dat daar geen medische bewijzen voor zijn. Een exacte datum voor het begin van de rechtszaak is nog niet bekend. De twee beklaagden zitten op dit moment in hechtenis wegens andere zaken.