Vijf grootste banken slaan handen ineen tegen witwassen

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Beeld ANP

Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn. De vijf banken hopen verdachte geldstromen beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De hoge kosten die de banken nu nog ieder afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen, spelen mogelijk ook een rol in de keuze voor samenwerking.

De bankensector kreeg de afgelopen jaren te maken grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen.