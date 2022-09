Vijf Britten veroordeeld voor vechtpartij in vliegtuig op Schiphol: ‘Alsof ze in een boksring staan’

Nice flight to dam today x pic.twitter.com/4FqulwXN2d — Maya Wilkinson (@MayaWilkinsonx) 5 mei 2022

‘Behave!’, ‘This is an aircraft!’ De schrik zat er blijkens een filmpje op Twitter goed in bij de passagiers van de vlucht op 5 mei van Manchester naar Schiphol. In het gelande vliegtuig was even daarvoor een vechtpartij uitgebroken tussen twee groepen van vier en twee Britten.

Tijdens de vlucht kregen de vier mannen het aan de stok met twee andere mannen, nadat een van de twee discriminerende opmerkingen zou hebben gemaakt. Na de landing wilde de gezagvoerder eerst het tweetal laten uitstappen, maar na een opmerking gaf een van de twee een klap aan iemand uit de groep van vier Britten. Daarna liep het compleet uit de hand. Er volgde een vechtpartij waarbij de groep van vier een 33-jarige man vastpakte, sloeg en schopte. Daarbij raakte ook de gezagvoerder en een ander bemanningslid gewond.

Confrontatie opgezocht

De vier mannen zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging richting 33-jarige verdachte en twee bemanningsleden. Zij krijgen 1000 euro boete en 90 dagen celstraf waarvan 88 voorwaardelijk. Dat personeel gewond is geraakt en medepassagiers in angst zaten en het vliegtuig niet konden verlaten, weegt de rechtbank mee in de straf. De verklaring dat zij uit zelfverdediging handelden, schuift de rechtbank van tafel: zij zochten vooral zelf de confrontatie op.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vier maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Gedragingen van onhandelbare reizigers neemt het OM hoog op. “Er was hier sprake van een zeer heftige geweldsexplosie, een ordinaire knokpartij in het gangpad van een vliegtuig, waarbij volwassen mannen in razernij op iemand staan in te beuken alsof ze in een boksring staan,” zei de officier van justitie op de zitting. “Dat was zeer beangstigend voor de passagiers, waaronder kinderen, én voor de bemanning. Je zit in je stoel en je kunt niet weg. Waar openlijk geweld op straat al angstig kan zijn, is dat aan boord van een vliegtuig nog meer het geval.”

De 33-jarige verdachte van de andere groep krijgt voor mishandeling een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een boete van 500 euro. De rechtbank hield bij het vonnis rekening met het feit dat de man in de ziektewet zit vanwege mentale problemen en zijn kinderen niet meer ziet door het incident.

De zaak van een zesde aangehouden verdachte is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.