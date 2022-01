Vijf bewoners naar ziekenhuis na brand in ouderencomplex Weesp

Beeld ANP

Zeker vijftien woningen zijn dusdanig beschadigd dat de bewoners vanavond nog niet terug kunnen, zegt een brandweerwoordvoerder.

De brandweer rukte rond 17.40 uur uit naar de brand aan de Wintertuin, waarbij veel rook vrijkwam. Het vuur was snel onder controle en de oorzaak wordt nog onderzocht. Twaalf bewoners die in verband met de rook direct werden geëvacueerd zijn opgevangen in de nabijgelegen brandweerkazerne. De mensen die even later naar buiten moesten verblijven in de centrale ruimte van het pand.

De hulpdiensten brengen nu in kaart wie er dinsdagavond weer terug naar huis kunnen en voor wie onderdak geregeld moet worden. Een aantal woningen heeft rookschade opgelopen, legt de woordvoerder uit. Volgens hem wonen er vooral alleenstaande ouderen in het complex. Hoe de naar het ziekenhuis gebrachte bewoners eraan toe zijn, kon de zegsman niet zeggen.