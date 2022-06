Vijf Amsterdammers vast na ‘verdachte situatie’ in Nijmegen

De politie zoekt naar tassen met 'gevaarlijke spullen'. Beeld Politie

Agenten dwongen de auto, die was gestolen en voorzien van valse kentekenplaten, dinsdagavond tot stoppen aan de Nieuwe Mollenhutseweg in Nijmegen. Direct daarna gingen vier mannen er te voet vandoor. Dankzij getuigen konden allen even verderop worden gepakt.

Gevaarlijke spullen in tassen

De getuigen meldden ook dat de vier mannen één of meerdere tassen in Nijmegen hadden gedumpt. Omdat het vermoeden bij de politie bestond dat er wel eens ‘gevaarlijke’ spullen in de tassen konden zitten, werd de oproep gedaan om naar de tassen uit te kijken.

“Het kan zijn dat er zaken in de tas zitten die gevaarlijk kunnen zijn, maar bij het aanraken kunnen ook sporen gewist worden,” aldus de politie woensdag. Maar ondanks een grote zoekactie zijn de tassen tot op heden nog niet aangetroffen.

Vijfde aanhouding in Amsterdam

Wel hield de politie later nog een vijfde verdachte aan in Amsterdam in verband met het zelfde onderzoek. Alle verdachten, tussen de 20 en 25 jaar uit en afkomstig uit Amsterdam, worden verdacht van het voorbereiden van het misdrijf en heling van een gestolen auto. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachten zitten allen in beperking en daarom kan de politie geen verdere mededelingen doen.