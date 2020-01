Vier verdachten uitbraakpoging crimineel Lkhorf langer vast

De gevangenis in Zutphen. Beeld ANP

Het viertal wordt verdacht van vernieling, brandstichting en het ‘behulpzaam zijn bij een ontvluchting’. De rechtbank vindt het belangrijk dat de vier tijdens het onderzoek in de cel blijven.

De Frans-Marokkaanse mannen probeerden op 19 januari waarschijnlijk Lkhorf te bevrijden, die een levenslange celstraf uitzit. De veroordeelde is dezelfde dag nog overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Begin deze week bleek dat de ontsnappingspoging serieuzer was dan die in de eerste instantie leek. Lkhorf was al een eind op weg naar buiten en de bevrijders hadden binnen kunnen komen. Bronnen bevestigden dat na een bericht in De Telegraaf.

Cadeau

Een van de vier mannen deed zich voor als bezoeker en had een ‘cadeau’ dat hij had meegebracht in de toegangspoort gezet. Hij had ook wiggen onder de poort getrapt, waardoor die open moest blijven. Die bleken losgeschoten te zijn. De bevrijders reden met een brandend busje tegen de gevel van de inrichting. Ze werkten zich naar binnen en probeerden met een slijptol een tweede deur open te krijgen, maar dat lukte niet.

De mannen gingen er uiteindelijk met een auto vandoor. De politie kon na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, vier mannen aanhouden. Drie van hen zijn gearresteerd bij Wehl, een ander bij Zevenaar.

Lkhorf werd in juni tot levenslang veroordeeld voor het aanjagen van twee liquidaties en een mislukte moordpoging. Het lijken wraakexercities voor de liquidatie van zijn broer Youssef en vriend Saïd el Yazidi in december 2012 in de Staatsliedenbuurt.