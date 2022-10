Vier op vijf bloeddonoren was besmet met corona: ‘Dankzij omikron beter de winter in’

Beeld Piroschka van de Wouw/REUTERS

Terwijl de najaarsgolf zichtbaar wordt – het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling van de ziekenhuizen gaat richting de duizend en op de ic’s naar de vijftig –, komt Sanquin met positief nieuws. Uit de analyse van donorbloed blijkt dat 77 procent van de donoren al besmet is geraakt.

Het aantal besmettingen nam een vlucht sinds januari, toen omikron dominant werd. “Een recent doorgemaakte infectie biedt waarschijnlijk goede bescherming tegen ernstige ziekte, waardoor de kans op een ziekenhuisopname afneemt,” aldus Hans Zaaijer.

Steekproef

De Sanquin-cijfers zijn gebaseerd op een steekproef onder 2000 bloeddonoren in het hele land. Bloeddonoren vormen geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Ook in Amsterdam zijn het doorgaans hoger opgeleiden uit stadsdelen als Centrum en Zuid, die de corona-adviezen strikter naleven dan de gemiddelde Nederlander. Zo is nagenoeg 100 procent van de bloeddonoren gevaccineerd, terwijl dat in de algemene bevolking iets boven de 80 procent ligt.

Beeld Laura van der Bijl

Als daarmee rekening wordt gehouden, zijn de cijfers van Sanquin nog gunstiger. Zaaijer: “Wanneer in onze steekproef al bijna vier op de vijf Nederlanders besmet is geraakt, gaat het in de hele bevolking waarschijnlijk om nog grotere getallen. In dit geval lijkt het daarom gunstig dat de steekproef geen goede afspiegeling vormt van de samenleving.”

‘Snotneusvirus’

Negen op de tien bloeddonoren in de leeftijdsgroep van 18-25 jaar heeft een besmetting doorgemaakt. Onder 70-plussers gaat het om zes op de tien. “Zij zijn waarschijnlijk wat voorzichtiger en hebben minder sociale contacten, die de kans op besmetting vergroten,” aldus Zaaijer. “Daarom is het goed dat zij zich als eersten laten vaccineren in de huidige vaccinatieronde. Ook omdat omikron in het nieuwe vaccin zit.”

Dat omikron de afgelopen maanden al hard rondging en niet leidde tot het vastlopen van de zorg, bevestigt de theorie dat dit coronavirus evolutionair op weg is een ‘snotneusvirus’ te worden, zoals er al vier zijn.

Beduidend kleinere kans

Marc Bonten, arts-microbioloog (UMC Utrecht) en OMT-lid, ziet in de cijfers van Sanquin een bevestiging dat ook gevaccineerde mensen na verloop van tijd opnieuw kunnen worden besmet. “We komen allemaal weer aan de beurt bij deze uiterst besmettelijke variant. Maar de kans op ernstige ziekte is beduidend kleiner na een doorgemaakte infectie of vaccinatie.”

Bonten is ‘gematigd optimistisch’ over het uitblijven van coronalockdowns komend najaar. “Waarbij aangetekend dat ik ervan uitga dat veel mensen een booster gaan halen, die ernstige ziekte voorkomt en in de eerste maanden na vaccinatie de virustransmissie reduceert.”

“Helaas zie ik in de voorlichting vanuit de overheid niet de urgentie die andere landen wel hebben als het gaat over het nut van boosteren. Tegen al die mensen die vervelende maatregelen vrezen, zou ik willen zeggen: ga een booster halen, dat maakt de kans daarop veel kleiner.”

Immuniteit

Hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC) beaamt het nut van boosteren. Ook hij denkt dat komende winter zware coronamaatregelen goed te vermijden zijn, mede dankzij immuniteit bij een groot deel van de bevolking na een doorgemaakte infectie of vaccinatie. “Wel verwacht ik problemen door het hoge ziekteverzuim.”

Zaaijer zegt dat Nederland beter het najaar ingaat dan vorig jaar, toen er een lockdown was, maar hij waagt zich niet aan een voorspelling over eventuele nieuwe maatregelen.