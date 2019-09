Vier op de vijf jongeren negeert appverbod voor fietsers

Vier op de vijf jongeren gebruikt de smartphone nog steeds op de fiets. Beeld Maarten Brante

Uit onderzoek van stichting TeamAlert, dat zich bezighoudt met verkeersveiligheid onder jongeren, en Samsung blijkt dat jongeren hun telefoon vooral gebruiken voor muziek en navigatie.

Vrijwel alle jongeren (95,6 procent) zijn ervan op de hoogte dat het appverbod per 1 juli is ingegaan. Hoewel het merendeel zich dus niet houdt aan het verbod, is 62,3 procent van de jongeren het er wel mee eens dat het gebruik (en het vasthouden van) de telefoon verboden moet zijn.

Vier op de tien jongeren zegt wel de telefoon minder te gebruiken op de fiets sinds het verbod van kracht is. Tegelijk: bijna zeven op de tien jongeren vinden het normaal dat leeftijdgenoten de telefoon gebruiken.

Jongeren vormen een risicogroep als het gaat om telefoongebruik op de fiets: ze hebben minder ervaring in het verkeer, gebruiken hun telefoon aanmerkelijk intensiever dan ouderen en zijn veel ontvankelijker voor de verleidingen van hun mobiel.