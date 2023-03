Vier Nederlanders overleden bij ongeluk met Porsches net over Duitse grens

Duitse politieagenten staan bij het ongeluk op de A3. Beeld 112Achterhoek-nieuws

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend op de Duitse A3, enkele kilometers over de grens bij de afslag Elten. Een Porsche Cayman raakte daar onbestuurbaar door aquaplaning, vanwege het vele regenwater op de rijbaan, en belandde in een greppel langs de weg.

De 42-jarige bestuurder en zijn 37-jarige vrouwelijke passagier wisten uit de auto te komen en gingen op de vluchtstrook staan. Een 39-jarige Nederlander die het ongeluk zag gebeuren, stopte om de slachtoffers te helpen.

Op dat moment kwam een 56-jarige man met zijn Porsche 911 op vrijwel dezelfde plek op de A3 in de problemen en verloor de macht over het stuur. Hij belandde op de vluchtstrook, reed daar de drie Nederlanders aan en kwam via de vangrail omgekeerd tot stilstand op de snelweg.

A12 afgesloten

De drie aangereden Nederlanders kwamen om het leven als gevolg van de botsing, ook de 56-jarige bestuurder van de Porsche 911 overleed aan de gevolgen van de crash. Zijn bijrijder, een 21-jarige man, raakte lichtgewond.

De Duitse politie kan nog niets zeggen over de woonplaatsen van de slachtoffers, omdat het onderzoek nog volop gaande is en de nabestaanden nog ingelicht moeten worden.

Sinds het ongeval is het zondag onmogelijk om via de snelweg A12 naar Duitsland te rijden. Verkeer uit de richting van Arnhem wordt omgeleid via de A50, A73 en A77. De afsluiting duurt naar verwachting zeker nog tot 19.00 uur, aldus de Duitse politie.

Al het verkeer, komende vanuit de richting Arnhem, wordt in de tussentijd bij Babberich van de snelweg af geleid en moet omrijden.