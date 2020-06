Vier maanden strafvermindering voor moordenaar Anne Faber

Een rechtbanktekening van Michael P. Beeld ANP

P. krijgt nu een straf van 27 jaar en acht maanden en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Utrechtse Anne Faber.

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde P. vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij ging in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland. Zijn advocaat voerde als belangrijkste punt aan dat het hof bij het bepalen van de straf had moeten meewegen dat zijn cliënt bij zijn aanhouding veel te stevig is aangepakt. P. brak een schouder. Het Arnhemse hof had wel kritiek op de manier waarop hij is aangehouden, maar vond strafvermindering niet nodig.

De Hoge Raad oordeelt nu dat met de hardhandige arrestatie van P. zijn rechten als verdachte niet zijn geschonden. Maar het onnodig toegebrachte letsel is wel reden zijn straf te verminderen, aldus voorzitter Willem van Schendel.

Einde

De Hoge Raad past de straf zelf aan omdat daarmee een definitief einde komt aan de zaak tegen P.. Volgens voorzitter Van Schendel is dat in het belang van de nabestaanden van Anne Faber en de samenleving. De Hoge Raad had de zaak ook terug kunnen verwijzen naar het gerechtshof in Arnhem.

Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het bosrijke gebied tussen Soest en Den Dolder. De verdwijning leidde tot een grootscheepse zoektocht. Nadat haar jas was gevonden, ontdekten specialisten daar een dna-spoor op. Daarmee kwam de veroordeelde zedendelinquent P. als verdachte in beeld. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van een straf uit, die hem was opgelegd voor een dubbele verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.