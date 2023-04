Vier Kamerleden weg in tien dagen: ‘Dit versterkt het vertrouwen in de politiek niet’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp: ‘Als gekozen volksvertegenwoordiger doe je een belofte aan de kiezer en dan is het belangrijk om die belofte na te komen en de termijn af te maken.’ Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Het doet zeer als Kamerleden tussentijds vertrekken, zei Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vorige week in het parlement. Desgevraagd wil ze er nog wel meer over kwijt, ze waarschuwt voor de effecten. “Als gekozen volksvertegenwoordiger doe je een belofte aan de kiezer en dan is het belangrijk om die belofte na te komen en de termijn af te maken. Tussentijds vertrekken versterkt het vertrouwen in de politiek niet,” zegt Bergkamp.

Het beste moment om te stoppen zijn volgens de Kamervoorzitter (volgende) verkiezingen. Hoe? “Door jezelf niet meer op de lijst te zetten,” zegt Bergkamp. “Met het vertrek van ervaren Kamerleden gaan veel kennis en netwerken verloren. Dat vind ik zorgelijk.”

Nu is het ene vertrek het andere niet. De vorige Kamervoorzitter Khadija Arib vertrok vorig jaar tussentijds, omdat ze vond dat ze niet meer geloofwaardig haar werk kon doen nadat er een onderzoek was ingesteld naar klachten over haar gedrag. CDA’er Harry van der Molen hield het in december voor gezien om gezondheidsredenen. En SP-Kamerlid Maarten Hijink nam vorige week afscheid omdat hij meer tijd wilde hebben voor zijn gezin.

Burgemeester worden

Maar het gaat nu wel in een razend tempo. In dezelfde week dat Hijink zijn vertrek aankondigde, namen drie Kamerleden een andere baan aan. D66’er Marijke van Beukering (D66) vertrekt na drie jaar uit de Kamer om burgemeester te worden van Nieuwegein, Agnes Mulder (CDA) wordt directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord en haar CDA-collega Jaco Geurts wordt waarnemend burgemeester in Maasdriel.

“Ik kreeg een telefoontje van de commissaris van de Koning in Gelderland met de vraag of ik dit wilde doen,” vertelt Geurts. “Ik zit ruim tien en een half jaar in de Kamer. Dit zou sowieso mijn laatste termijn zijn, omdat de afspraak is bij het CDA dat je na drie kabinetsperioden vertrekt. Zo’n aanbod krijg je niet vaak.”

Sinds de laatste Kamerverkiezingen zijn er van de honderdvijftig Kamerleden inmiddels zeventien iets anders gaan doen. Onder hen grote stemmentrekkers als Lilianne Ploumen en Gert-Jan Segers. Dat aantal van zeventien is nog los van alle Kamerleden die vorig jaar na de lange formatie zitting namen in het kabinet. Best veel, zeker omdat deze kabinetsperiode pas halverwege is.

In de jaren zestig ook

Al benadrukt parlementair historicus Bert van den Braak van de Universiteit Maastricht dat dit geen nieuw fenomeen is. In de jaren zestig vertrokken er ook Kamerleden tussentijds en toen kraaide er geen haan naar. “Maar het verschil is dat de fracties nu kleiner zijn. Als er dan een paar Kamerleden vertrekken, verliest een partij wel erg veel ervaring. Daar komt bij dat Kamerleden sowieso al korter zitten dan vroeger.”

In 2021 deed een staatscommissie onderzoek naar het functioneren van ons parlementair stelsel. Een van de constateringen? De hoge omloopsnelheid van Kamerleden draagt niet bij aan de kwaliteit van het Kamerwerk. Maar Kamerleden kunnen er niet altijd zelf iets aan doen dat zij veel korter aanblijven dan vroeger. Doordat kiezers vaker op andere partijen stemmen, zijn er enorme schommelingen in de Tweede Kamer. Daar komt bij dat partijen nieuwe gezichten op hun kieslijst willen. Zo keerde bij de VVD ruim de helft van de Kamerleden niet meer terug na de laatste verkiezingen.

“Kun je het Kamerleden dan kwalijk nemen dat ze om zich heen kijken naar een andere baan?” vraagt Van den Braak zich af. “Als je weet dat je straks geen werk meer hebt omdat de partij van je af wil. Of omdat je partij er slecht voor staat in de peilingen?”