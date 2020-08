Vier herbesmettingen met corona in Nederland

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in Nederland vier patiënten herbesmet geraakt met het coronavirus.

Dat laat een woordvoerder van het instituut woensdag weten aan NU.nl.

Dinsdag zei viroloog Marion Koopmans dat er in elk geval één coronapatiënt herbesmet is geraakt met het virus. Dat ging toen om een ouder persoon, met een verslechterd immuunsysteem. Ook in België is een patiënt na drie maanden opnieuw ziek geworden.

RNA

Van een herbesmetting wordt gesproken als het RNA – een genetische vingerafdruk, die gepaard gaat met de infectie – bij een latere besmetting verschilt, ten aanzien van een eerdere besmetting. Beide patiënten ontwikkelden bovendien opnieuw klachten, nadat ze het coronavirus al eens onder de leden hadden.

Het balletje wat betreft herbesmettingen kwam aan het rollen nadat onderzoekers in Hongkong maandag meldden dat een 33-jarige patiënt voor de tweede keer binnen vijf maanden besmet was geraakt met het coronavirus. Waar hij de eerste keer slechts milde symptomen had, had hij de tweede keer helemaal geen symptomen.

Het RIVM kan nog geen uitspraken doen over hoeveel personen mogelijk nog meer herbesmet zijn, en of dit implicaties heeft voor het coronabeleid.