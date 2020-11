Vier arrestaties bij Zwarte Piet-demonstratie in Venlo

Demonstranten tijdens een protestactie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tegen grijze piet. De grijze variant moet vanaf 2021 Zwarte Piet vervangen in Venlo. Voor KOZP zijn alleen roetveegpieten acceptabel. Beeld ANP

Twee van hen werden volgens de politie gepakt voor mishandeling, een voor belediging en een voor openlijke geweldpleging. Ook werd de politie met eieren bekogeld.

Er zijn naar schatting zo’n tweehonderd aanhangers van KOZP op het Museumplein in de Limburgse stad. Daarnaast zijn ook enkele honderden tegendemonstranten. De arrestanten behoorden tot deze groep.

De politie was ter plaatse om de twee groepen gescheiden te houden. Toen het tot ongeregeldheden kwam, waarbij met eieren en vuurwerk werd gegooid, greep de politie in en voerde agenten een charge uit. Een politieauto reed hierbij tegen een scootmobiel aan die omviel. De vrouw die erop zat raakte niet gewond. De politie biedt haar een bloemetje aan en de schade wordt vergoed.

De aanhangers van KOZP stonden met de rug naar de tegenstanders toe en roepen ‘kick out zwarte piet’, ‘no more black face’ en ‘Venlo kan het’, meldt dagblad De Limburger. De ongeveer driehonderd mensen aan de andere kant van het Museumplein probeerden de KOZP’ers te bereiken. ‘Rot op,’ riepen ze. Tientallen agenten hebben zich ingezet om een zone van zo’n honderd meter vrij te houden tussen beide groepen.

‘Afspraken gemaakt’

Volgens KOZP-woordvoerder Aytmara Hersisia bestaan de tegendemonstranten uit voetbalsupporters en extreem rechtse groeperingen. Volgens haar waren er goede afspraken gemaakt met de gemeente en politie en verwachtte daardoor geen problemen.

KOZP mag van burgmeester Antoin Scholten (VVD) tussen 14.00 en 16.00 uur betogen. Hij heeft opgeroepen om rustig te blijven. “Sinterklaas is een gezellig feest voor kinderen en geen vechtfeest voor volwassenen,” aldus Scholten.

Een handjevol betogers heeft zaterdagochtend in Venlo al gedemonstreerd vóór Zwarte Piet. Zo’n vijftien actievoeders van Het Zwarte Pieten Initiatief stonden om 11.00 uur op het Flujasplein. Enkele zwarte pieten droegen borden met de tekst: ‘Samen staan we sterk’ en ‘Vóór Zwarte Piet’, zo is te zien op foto’s. De actie verliep heel rustig, melden De Limburger en 1Limburg.

Posters

Voorstanders van Zwarte Piet plakten de binnenstad van Venlo en het stadsdeel Blerick vol posters met een foto van de hulpjes van Sinterklaas. ‘Vrolijk sinterklaasfeest,’ staat er in grote gele letters op de affiches. De initiatiefnemers willen overduidelijk een tegengeluid laten horen in verband met de demonstratie van KOZP. De actiegroep protesteert tegen de Venlose variant Grijze Piet. KOZP vindt die niet acceptabel en tolereert enkel roetveegpieten.

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, wilde de locatie van de demonstratie pas een uur van tevoren bekendmaken om te voorkomen dat tegenstanders rellen gaan trappen zoals afgelopen zondag in Maastricht, waar duizend tegendemonstranten een klein groepje van KOZP belaagden en de ME moest ingrijpen.

Scholten is tevreden over het verloop. “Het is een goede keuze geweest om tot het laatste moment de locaties van de demonstraties niet prijs te geven,” reageert hij. “Dankzij een goede voorbereiding hebben zich geen noemenswaardige ongeregeldheden voorgedaan.”

De extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) riep haar leden op naar Venlo te komen om hun stem vóór Zwarte Piet te laten horen. Op welke plekken en hoe laat die demonstraties plaatsvinden, is nog niet bekend.

Eindhoven

Kick Out Zwarte Piet demonstreert morgen tevens in Eindhoven. Ook daar is door pro-Pieten opgeroepen de betoging te verstoren. De politieteams in Venlo en Eindhoven zijn in opperste staat van paraatheid.