Vier Amsterdammers aangehouden in zaak explosies Poolse supermarkten

Ravage bij de Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer, een dag na een explosie en daaropvolgende brand. Beeld ANP

De aangehouden verdachten zijn mannen tussen de 20 tot 26 jaar, allen uit Amsterdam. Een van hen, de 20-jarige verdachte, is via een Europees Aanhoudingsbevel in Frankrijk aangehouden en inmiddels overgeleverd aan Nederland. Alle vier zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid bij een of meer explosies.

Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt en de verdachten in beperkingen zitten, worden er op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen gedaan, meldt het OM. In januari werd de aanhouding van een 19-jarige man uit Rotterdam gemeld. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte. Het onderzoek gaat verder, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Jerrycans

Nederland had in december en begin januari te maken met een reeks aanslagen op Poolse supermarkten. Dat begon op 8 december in Aalsmeer. Diezelfde nacht ging het ook mis bij een filiaal in Heeswijk-Dinther. Een dag later vond er een explosie plaats in een winkel in Beverwijk. Drie dagen later – 12 december – vond er nog een aanslag plaats op de eerder getroffen Poolse Supermarkt in Beverwijk. Daarna leek het even rustig, maar op 4 januari werd een winkel in Tilburg, aan het Paletplein, het slachtoffer van eenzelfde aanslag.

De eigenaren van de supermarkten tastten in het duister naar het hoe en waarom van de explosies. Zo ging er volgens de eigenaren van de Aalsmeerse winkel geen dreigement aan vooraf. “Ik ben nog steeds in shock,” zei Mohamad Mahmoed in december. De gevel van zijn winkel was compleet weggeblazen en zwartgeblakerd door de vuurzee. Mogelijk ging het om een concurrentiestrijd.

Beloning

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht behandelde de reeks aanslagen diverse keren. Er bleek onder meer dat bij alle aanslagen resten van jerrycans werden gevonden. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde jerrycans die bij benzinestations worden verkocht.

Het OM besloot een beloning van 25.000 euro uit te loven voor de tip die leidt tot de oplossing van de vijf ontploffingen. De verzekeraars van de getroffen panden lieten weten dat bedrag te zullen verdubbelen, tot 50.000 euro. Of de verdachten zijn opgepakt na een tip, en het tipgeld dus kan worden uitgekeerd, is nog niet duidelijk.