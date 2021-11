Verziekte werksfeer ProRail zorgt voor treinuitval

Nieuwe verkeersleiders worden opgeleid in het trainingscentrum van ProRail, waar het personeelstekort groot is. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

De afgelopen tijd zijn er al diverse keren treinen uitgevallen, vooral op trajecten van, naar en langs spoorknooppunt Utrecht. Door één zieke verkeersleider lag het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem afgelopen week tweemaal urenlang stil. Volgens spoorwegbeheerder ProRail is de oorzaak ‘een groot tekort aan treinverkeersleiders’. Er zijn minstens zestig nieuwe verkeersleiders nodig.

Dat is echter maar een kant van het verhaal. Onder de 750 verkeersleiders is de onvrede al tijden groot. Zij klagen over ‘een hoge werkdruk’ en voelen zich al jaren niet gehoord door de directie van ProRail. De problemen zijn het grootst op de verkeersposten in Utrecht, Rotterdam en Kijfhoek, blijkt uit diverse gesprekken met mensen binnen en buiten ProRail.

In Utrecht, waar circa honderd mensen werken, is de helft van het personeel niet inzetbaar door ziekte, maar ook vanwege onvrede. Door de verziekte werksfeer springen verkeersleiders van de andere elf posten, met grote tegenzin, bij in Utrecht.

Ontplofte tijdbom

Volgens vakbond FNV Spoor is de kiem van het probleem al in 2013 gelegd. Het aantal verkeersleiders is sindsdien stelselmatig gekrompen. De vergrijzing van het personeelsbestand van ProRail en strengere opleidingseisen deden de rest. “Diverse directies van ProRail hebben een tijdbom gecreëerd, die nu al tijden aan het ontploffen is,” zegt vakbondsbestuurder Michiel Boer. “Pas sinds enkele maanden werkt men aan echte oplossingen.”

Afgelopen zomer kondigde directeur Verkeersleiding Roel Salden zijn vertrek aan. ProRail erkent dat er problemen zijn en zegt er ‘alles aan te doen’ om die aan te pakken. Zo krijgen verkeersleiders 300 euro toeslag per maand, is het wervingsbudget verveelvoudigd en de opleiding tot verkeersleider ingekort. Plannen om het aantal verkeersposten in te krimpen, zijn tot eind 2024 in de ijskast gezet.

Bij NS neemt het chagrijn over de problemen bij ProRail wel degelijk toe. Officieel blijft NS hoffelijk. “De ProRail-directie heeft ons verzekerd er alles aan te doen om de problemen aan te pakken,” zegt woordvoerder Erik Kroeze. Maar intern rekent NS op veel meer treinuitval en onderzoekt momenteel hoe het bedrijf reizigers bij uitval alternatief vervoer kan bieden.