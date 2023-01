Verzekeraars: zeker tien miljoen euro vuurwerkschade particulieren

Uitgebrand autowrak bij bergingsbedrijf Bergnet op nieuwjaarsdag. Beeld ANP

Branchevereniging Verbond van Verzekeraars komt met dat bedrag op basis van de eerste claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag binnenkregen. De eerste schatting betreft bijvoorbeeld schade aan auto’s, scooters en vuilcontainers door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Ook woningen raakten beschadigd. In 105 gevallen waren de incidenten zo ernstig dat Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars eerste hulp aanbiedt, in actie moest komen – een stijging van 36 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bij 51 procent van de branden speelde vuurwerk een rol, het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Bij tien meldingen waren smeulende vuurwerkresten vermoedelijk de oorzaak van brand.

De totale verzekerde schade ligt veel hoger, geeft het Verbond van Verzekeraars nu al aan. Zo zijn er ook medische kosten door vuurwerk, en is de schade die valt onder zakelijke verzekeringen nog niet meegerekend. Zo zijn de branden in een voormalige kerk in Veghel, een eendenfokkerij in Ermelo en scholen in Amsterdam en Utrecht vermoedelijk goed voor miljoenen euro’s schade, maar nog niet in de eerste schatting opgenomen.

Harde wind

Volgens directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars is de schade onder meer door de harde wind afgelopen weekeinde hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Door de weersomstandigheden was vuurwerk minder voorspelbaar. “Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd.”

De vuurwerkschade viel tijdens de coronajaren mee, onder meer door een landelijk vuurwerkverbod. Bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020, de laatste voor de coronacrisis, was er uiteindelijk voor 16,3 miljoen euro aan particuliere schade. Deze jaarwisseling werd er fors meer uitgegeven aan legaal vuurwerk dan in 2019.

