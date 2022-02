Verzekeraars: miljoenenschade door storm Corrie

Omgevallen bomen voor het Tropenmuseum. Beeld Joris van Gennip

Storm Corrie ging vooral tekeer in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en het Waddengebied. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn mensen in kustgebieden goed voorbereid op storm, waardoor het schadebedrag ondanks de hevigheid beperkt bleef.

Het verbond benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal uitvallen, omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Het is een modelschatting, dus er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals het vrachtschip dat in de Noordzee na een botsing op drift raakte.

“De storm die afgelopen maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd, mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Weurding waarschuwt wel dat er ook vandaag nog sprake is van windstoten door het land. “De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die maandag door windstoten zijn losgetrild of ingescheurde takken kunnen vandaag alsnog afwaaien.”