Verzekeraar hoeft juridische kosten Sywert van Lienden en zakenpartner niet te vergoeden

Sywert van Lienden bij een eerdere rechtbankzitting. Beeld ANP / ANP

In juli ontsloeg de rechter Van Lienden en Damme bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) omdat ze werkten in strijd met hun eigen statuten. Volgens de rechtbank hadden de bestuurders niet goed nagedacht bij de oprichting van een commerciële bv, wat in strijd is met de belangen van een stichting zonder winstoogmerk.

Van Lienden en Damme zijn in die zaak in hoger beroep gegaan. Verzekeraar HDI heeft naar eigen zeggen ‘geen enkele aanwijzing’ dat dit beroep kans van slagen heeft. Volgens de verzekeraar zijn de kosten van dat hoger beroep niet gedekt door de rechtsbijstandspolis. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 15.000 euro en HDI wil die niet betalen.

Dat hoeft ook niet, oordeelde de rechtbank vrijdag. ‘De twee bestuurders hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vordering, die in wezen een geldvordering is. Concrete en onderbouwde gegevens over de actuele inkomsten- en vermogenspositie van eisers ontbreken en stukken van de strafvorderlijke beslagen zijn niet overgelegd’, staat in het vonnis.

“We zijn privé van a tot z op slot gezet,” zei Van Lienden tijdens de behandeling van de zaak. Door justitie is beslag gelegd op onder meer bankrekeningen en voertuigen van Van Lienden en Damme. “Ik heb moeite om in de dagelijkse behoeftes te voorzien, laat staan een verdediging op te tuigen voor alles dat gaat komen.”

Strafrechtelijk onderzoek

Het kort geding tegen de verzekeraar en het hoger beroep bij het hof over het ontslag als bestuurder staan los van het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en de derde zakenpartner Camille van Gestel in de mondkapjesaffaire. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

De mondkapjesaffaire draait rond een miljoenenorder die de overheid in het begin van de coronapandemie deed bij Van Lienden, Damme en Van Gestel. De drie mannen hadden tot die tijd steevast verkondigd dat ze ‘om niet’ wekten, maar bleken na afloop miljonair te zijn geworden door de deal.