Vervuilende auto’s duurder en zorgpremie omhoog: dit betekent Miljoenennota voor jou

Het kabinet is demissionair en dat betekent dat er geen grote besluiten worden genomen. Dat is te merken. Links en rechts wordt een beetje aan knopjes gedraaid. Een van de meest spannende aanpassingen is ‘dat we onbelast wc-papier kunnen kopen’ zoals een belastingexpert de fiscale vrijstelling van de thuiswerkvergoeding omschrijft. We zetten de meest opvallende plussen en minnen op een rijtje, voor de huishoudens en de bedrijven.

Inkomensbeleid

Het is een apart hoofdstuk in het Belastingplan 2022, de fiscale maatregelen die de inkomens van mensen verhogen of verlagen. Met kleine ingrepen probeert het kabinet de koopkracht van mensen op peil te houden.

De verlaging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, allebei bedragen die van het inkomen mogen worden afgetrokken, wordt verminderd. Het is nog steeds een korting, maar minder groot dan eerder aangekondigd. In de Haagse werkelijkheid is dat een koopkrachtverbetering. Ook wordt kindgebonden budget verhoogd.

Het kabinet heeft besloten dat de thuiswerkvergoeding, 2 euro per dag die je thuiswerkt, mag worden betaald uit de onbelaste werkvergoeding. Daaruit kan een werknemer bijvoorbeeld ook een fiets van de zaak kopen. Ook de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent blijft bestaan.

Vervoer

Rond de heilige koe blijft het ook relatief rustig. Twee zaken vallen op. Het fiscale voordeel van elektrische leaseauto’s wordt beperkt. De korting van 6 procent op de bijtelling gaat gelden tot een grens van 35.000 euro in 2022 en 30.000 euro in 2023. Nu is die grens 40.000 euro.

Vervuilende auto’s worden duurder. Hoe hoger de CO2-uitstoot van een auto hoe hoger de bpm belasting. Nu nieuwe auto’s steeds minder CO2 uitstoten dreigt de bpm minder op te brengen. Daarom worden de tarieven voor de bpm verhoogd. Dat betekent in de praktijk dat vuile auto’s duurder worden. Voor een Volkswagen Polo die 124 gram CO2 per kilometer uitstoot, kan dat bijvoorbeeld 2000 euro extra belasting betekenen.

Zorg

De premie voor de basisverzekering gaat volgend jaar met enkele euro’s omhoog verwacht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De premie komt dan op iets meer dan 121 euro per maand. Het eigen risico blijft op 385 euro staan.

Dat de zorgpremie stijgt is geen verrassing. Dat gebeurt elk jaar, omdat de zorgkosten blijven stijgen. Hoe hoog de premie werkelijk wordt is nog even afwachten. Zorgverzekeraars zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de premie. Het kan zijn dat ze om concurrerend te blijven de premie lager houden dan de premie die VWS heeft berekend. Afgelopen jaar rekende VWS op een stijging van de premie met vijf euro. In werkelijkheid gingen de premies tussen de drie en tien euro omhoog.

Voor lage inkomens heeft de verhoging geen gevolgen. De zorgtoeslag gaat evenveel omhoog voor deze groep.

Ouderschapsverlof

Volgend jaar wordt het betaald ouderschapsverlof voor beide ouders ingevoerd. Vanaf 2 augustus krijgen ouders de kans om negen weken betaald verlof op te nemen om tijd met het pasgeboren kind door te brengen. De tijd kan tussen man en vrouw verdeeld worden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen kiezen hoe ze werk en zorg combineren, krijgen ouders voortaan de eerste negen weken een uitkering van 50 procent van hun dagloon (tot 50 procent van het maximum dagloon).

De uitbreiding van de verlofregeling is bedoeld om een betere balans tussen werk en privé te krijgen van vrouwen en mannen. Daarom worden beide partners voortaan gelijk behandeld en krijgen ze de kans om tijd met hun kind door te brengen.

Tarief winstbelasting

Voor het bedrijfsleven lopen de lasten per saldo met een miljard euro op. Toch zijn er voor mkb bedrijven een paar lichtpuntjes. MKB bedrijven betalen over de eerste 200.000 euro winst 15 procent winstbelasting. Over de rest is het tarief 21 procent. Volgend jaar valt de eerste 400.000 winst onder het 15 procentstarief.

Start ups

Het kabinet wil start ups tegemoet komen. De jonge bedrijfjes hebben vaak nauwelijks geld om personeel aan zich te binden. De oplossing is dan vaak aandelenopties verstrekken. Als het bedrijf succesvol wordt kunnen die veel waard worden. Zo kunnen mensen meedelen in het succes van een bedrijf.

Probleem is alleen dat over de waarde belasting moet worden betaald voor de bezitter de aandelen daadwerkelijk kan verkopen. Dat wordt vanaf volgend jaar rechtgezet als het aan het kabinet ligt. Pas bij verkoop van de aandelen, dus als iemand het geld daadwerkelijk in bezit krijgt, moet er worden afgerekend met de fiscus.