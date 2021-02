Vervoer vaccins amateuristisch: zelfs uitbesteed aan krokettenbakker

Op dit moment is het zo dat elke zorginstelling zélf het vervoer van vaccins tussen locaties moet regelen. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Op video’s waarop het vervoer is vastgelegd is te zien hoe een lokale krokettenleverancier een zorginstelling in de regio Utrecht helpt bij het vervoer van het Pfizervaccin, waarvan het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

Mariël van Dam, woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageert desgevraagd: “Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media. Covidvaccins zijn schaars en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.”

Strikte kwaliteitseisen

Voor farmaceutische groothandels is het dagelijkse kost: medicijnen vervoeren naar ziekenhuizen, apotheken en instellingen. “Dat doen wij elke dag volgens hele strikte kwaliteitseisen,” zegt Léon Tinke, voorzitter van brancheorganisatie BG Pharma. Hij was met stomheid geslagen toen hij de beelden zag. “Die man doet zijn best. Maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket.”

Tinke is verbaasd dat instellingen voor het vervoer geen gebruik maken van bestaande faciliteiten. “Dat hoort bijvoorbeeld in op temperatuur gecontroleerde koelkasten. Als wij het vervoer zo zouden aanpakken als die cateraar, zouden we een groot probleem hebben met de Inspectie Gezondheidszorg, en dat is dan terecht.” Volgens de brancheorganisatie hebben zij al sinds maart vorig jaar herhaaldelijk hulp aangeboden aan het ministerie van VWS en RIVM bij vaccintransport.

Toch is in deze crisis besloten dat elke zorginstelling zélf het vervoer tussen locaties moet regelen. Er ligt wel een werkinstructie van het RIVM, maar daarin staat niet dat bedrijven ervaring met vervoer van geneesmiddelen moeten hebben. Zo kon het gebeuren dat een cateraar hielp bij de verspreiding.

Helpen

De Utrechtse zorginstelling ZorgSpectrum laat weten dat met dat vervoer ‘aan alle richtlijnen van het RIVM is voldaan’. “Wij zijn er trots op dat wij, net als veel andere organisaties, op zeer korte termijn het vaccin veilig hebben kunnen vervoeren. Dankzij de snelle beschikbaarheid van de Nieuwegeinse Catering Company konden wij op de ochtend ná levering van het vaccin al starten met de vaccinatie van alle 550 cliënten,” zegt woordvoerder Lisette Oudhof.

De eigenaresse van het cateringbedrijf, Natasja de Gooijer, zegt: “Wij vonden het heel fijn dat wij ZorgSpectrum konden helpen. Ik zou het heel jammer vinden als van iets positiefs iets negatiefs wordt gemaakt. Met onze vaccins is alles goed gegaan. Wij maken dagelijks onze bussen schoon en die temperatuur is prima.”

In de prullenbak

Bij een ander transport ging het wel mis. Bij het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn vorige week tientallen vaccins in de prullenbak beland. MST-woordvoerder Ida Gerda Emmens meldt dat aan de entstof in de flesjes te zien was dat ze niet vast hadden gestaan, maar door elkaar waren geschud. Volgens haar hebben ze op de zijkant of op de kop gelegen. Dat was reden voor MST om contact op te nemen met het RIVM. Dat adviseerde de vaccins te vernietigen, omdat die niet meer betrouwbaar zouden zijn.

De vaccins werden volgens het ziekenhuis door een gespecialiseerd vervoerder van geneesmiddelen gebracht, maar het ziekenhuis wil niet zeggen door welk bedrijf. Op vragen over hoe het kan dat de vaccins zo lang onderweg waren, wat er in die uren is gebeurd en voor wie ze waren bestemd, wil het ziekenhuis evenmin ingaan.