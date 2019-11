Vertrouwenscrisis bij politie door hoogoplopende interne ruzies

Crisis binnen de Landelijke Eenheid van de politie. Beeld ANP

Verschillende bronnen bevestigen de problemen, die door NRC dinsdag werden geopenbaard. Het gaat daarbij onder meer vriendjespolitiek, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden van de politie, stellen betrokkenen.



Een meermaals onderscheidde teamchef die de leiding heeft over twee operaties tegen internationale cocaïnesmokkel zit als gevolg hiervan al een maand ziek thuis. Hij heeft geen vertrouwen meer in de leiding. Het project waaraan hij meewerkte, dat een deel van de internationale cocaïnesmokkel zou moeten tegengaan, loopt hierdoor gevaar. Hij is binnen de Landelijk Eenheid verantwoordelijk voor de internationale informatie-uitwisseling.

Een ander incident dat naar voren komt is de aanstelling van een liaison-officier in Polen. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega’s. Deze aanstelling heeft gezorgd voor veel wrevel: hoe kan het zijn dat iemand die zich schuldig maakt aan discriminatie promotie maakt?



Plaatsvervangend hoofd van de Landelijke Eenheid Willem Woelders bevestigt tegen NRC dat er inmiddels een disciplinair onderzoek loopt naar deze medewerker. Volgens hem is niet zo dat de politie wegkijkt bij dit soort misstanden. “Het ontbrak veelal aan concrete aanwijzingen om onderzoek in te stellen. Er wordt verbeterprogramma ontwikkeld om het vertrouwen te herstellen.”

Onderzoek

De politiebonden NPB en ACP hebben geschokt gereageerd op de onthullingen en willen dat korpschef Erik Akerboom een onafhankelijk onderzoek instelt naar misstanden binnen de Landelijke Eenheid. Dat onderzoek zou gedaan moeten worden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Inspectie Justitie en Veiligheid, stellen de bonden.