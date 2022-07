Vertrekkend directeur Hanna Luden van het Cidi: ‘We zijn er nog niet goed genoeg in geslaagd om antisemitisme tegen te gaan’

Hanna Luden. Beeld ANP / ANP

“Het is tijd voor mij om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zeven jaar is lang genoeg,” zegt Luden. “Ook wil ik in de privésfeer aan bepaalde dingen meer tijd besteden. Ik heb een moeder in Israël die ik vaker wil kunnen zien. Die is niet de jongste meer.”

Bij haar aanstelling als directeur wilde Luden zich inzetten voor de veiligheid van het Joodse volk, zowel in binnen- als buitenland. Ook wilde ze mensen bekender maken met Israël. Ze werd in 1958 in Israël geboren en verhuisde op 27-jarige leeftijd naar Nederland.

Nu is het tijd voor meer rust, vindt ze. “Het werk gaat je niet in de koude kleren zitten. Er wordt veel met modder gegooid. We willen een reëel beeld creëren van Israël. We willen ook antisemitisme tegengaan. Het is niet onze taak om Israël te verdedigen. Het is altijd het dilemma of je overal op in moet gaan.”

Terugblik

Echt tijd voor een terugblik heeft Luden nog niet genomen. “Maar dat zal ik zeker nog doen,” zegt ze. “We zijn er nog niet goed genoeg in geslaagd om antisemitisme tegen te gaan, maar dat kan ook liggen aan dat het debat steeds meer polariseert. Dus in die zin is er nog veel werk te verrichten. Ik hoop dat ik ook op mijn manier een bijdrage kan blijven leveren.”

Ze wil dat de berichtgeving over Israël ‘fair’ blijft. “Israël is geen perfect land, maar ook geen paria.” Het belangrijkste vindt Luden dat Joden in Nederland zichzelf kunnen zijn, ‘zonder zich te hoeven verdedigen vanwege Israël of allerlei antisemitische vooroordelen’.

Een opvolger is nog niet bekend, Luden blijft aan tot het eind van dit jaar. Wel heeft ze alvast wat tips voor de volgende directeur. “Accepteer niet dat het op de persoonlijke toer gaat. En wees rechtlijnig in de lijn die je uitzet. Als we niet opletten worden we in een bepaalde hoek gedreven, terwijl wij juist boven de politieke partijen en discussie willen staan. Antisemitisme noch Israël mag een partijpolitiek agendapunt worden.”

