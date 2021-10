Vertrek Snels raakt positie Klaver, volgens ingewijden is hij niet de enige met kritiek

Jesse Klaver (GroenLinks) op het Plein in Den Haag. Beeld Phil Nijhuis

Per brief – en bij verrassing – zette Tweede Kamerlid Bart Snels donderdagavond een streep in het zand. De financieel woordvoerder van de partij, stapt per direct op. In zijn beweegredenen zat onversneden kritiek op leider Klaver.

Want Snels heeft grote bezwaren tegen de nauwe samenwe­rking met de PvdA. Juist die kongsi zette die twee partijen buiten de formatie: het was VVD en CDA té links. Heeft de partij zo wéér naast regeringsdeelname gegrepen? Want in 2006 liet de partij ChristenUnie ‘voorgaan’, aldus Snels, in 2017 haakte ze af vanwege het onderwerp migratie. En nu was de bijna-fusie met de PvdA spelbreker.

Maar wat, vraagt Snels zich af, moet hij eigenlijk met de PvdA, een partij ‘in crisis’, zoals hij in zijn afscheidsbrief schreef? “Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt me niet aan.”

Twijfels in de achterban

Het is een atypisch geluid, want Klavers fractie leek sinds de aankondiging van de samenwerking met de PvdA een gesloten rij. Bovendien maakte Klaver al vóór de Tweede Kamerverkiezing in maart duidelijk dat hij alleen sámen met een andere linkse partij in een kabinet zou stappen.

Toch: in augustus, toen de innige band met de PvdA-fractie bekend werd gemaakt, klonk er ook al kritiek van gemeenteraadsleden.

Critici wezen erop dat de partijen minder op elkaar zijn gaan lijken. GroenLinks is opgeschoven naar het midden, terwijl PvdA in het verkiezingsprogramma een lastenverzwaring van 42 miljard euro voor bedrijven opnam. Dat was zelfs GroenLinks te gortig.

Was Klaver in augustus al attent op de twijfels in de achterban? Hij zei toen: “Ik snap dat sommige mensen denken: wat gebeurt er met mijn cluppie? Maar de eigenheid van GroenLinks gaat niet weg.”

Snels lijkt tegelijk te constateren dat hij met zijn weerstand tot een minderheid behoorde. Eerder werden er bij de partijcongressen van GroenLinks al moties aangenomen die opriepen tot nauwere samenwerking met de PvdA in de aanloop naar de verkiezingen én de formatie.

Volgens partijingewijden staat Snels niet alleen. Er is een breed gedragen gevoel onder leden dat ze een fusie met de PvdA worden ‘ingerommeld’. Een collectief genaamd Nieuw Kritisch GroenLinks kwam met een pamflet over de ‘hiërarchische’ manier waarop onder Jesse Klaver leiding wordt gegeven, zoals afgelopen zomer. Intern was er kritiek op dat de partij één onderhandelingsdelegatie met de PvdA wilde vormen voor de formatie. Mochten de PvdA-leden daarover stemmen, GroenLinksleden konden alleen vragen stellen.

Mislukte formatie

En niet alleen de samenwerking met de PvdA leidt tot gemor. Dat Klaver er tot twee maal toe niet in is geslaagd de partij deel te laten nemen aan een kabinet, zowel in 2017 als nu, zorgt voor aanzwellende kritiek. Binnen de partij was zelfs te horen dat Klaver maar moest opstappen als hij er niet in zou slagen GroenLinks het kabinet in te loodsen.

Tegelijk neemt de druk toe nu de raadsverkiezingen in maart dichterbij komen. Bij kritische GroenLinksleden is de verwachting dat de discussie over Klavers partijleiderschap na die verkiezingen gaat oplaaien, als de resultaten tegenvallen. En die dreiging is reëel: in 2018 deed de partij het zó goed, dat het bijna alleen maar tegen kan vallen. De peilingen wijzen daar ook op.

Een nieuwe nederlaag zou weleens voor verzuring kunnen zorgen.