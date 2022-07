Vertragingen en personeelstekort zorgen voor kofferchaos Schiphol

Lege bagagekarretjes op Schiphol. Er zijn niet genoeg mensen om vliegtuigen te lossen, waardoor reizigers lang op hun koffers moeten wachten. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Schiphol erkent dat reizigers soms lang op hun bagage moeten wachten. De luchthaven belooft er alles aan te doen om de problemen op te lossen.

Reizigers doen via verschillende kanalen hun beklag over de problemen, die onder andere in de nacht speelden. Een woordvoerster van de luchthaven legt uit dat als een vlucht vertraagd is, er extra druk op de afhandelaars kan komen te staan omdat dan meerdere vluchten tegelijk afgehandeld moeten worden. Dat zorgt ervoor dat sommige reizigers langer op hun bagage moeten wachten.

Reizigers die hun bagage kwijt zijn of niet wilden wachten op hun spullen, wordt aangeraden contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. De verantwoordelijkheid voor het nazenden van bagage ligt doorgaans bij de maatschappijen en afhandelaars, aldus Schiphol.

Achtergebleven koffers

Door de personeelstekorten bij de bagageafhandeling en de luchtvaartmaatschappijen blijven er de afgelopen dagen opvallend veel koffers in de ruimte bij de bagagebanden liggen. Schiphol zegt bezig te zijn met het vinden van een plek voor deze bagage, zodat reizigers er geen last van hebben.

Soms blijft bagage achter doordat passagiers hun overstap nét weten te halen, maar het de medewerkers niet lukt hun koffers op tijd van het ene in het andere vliegtuig te krijgen. Ook speelt het annuleren van vluchten, al weken schering en inslag vanwege personeelstekorten, een rol bij de verstoringen. Technische problemen in de bagagesystemen van Schiphol voegen daar nog wat achtergebleven koffers aan toe, maar daarvan waren er volgens de woordvoerster ‘niet meer dan normaal’.