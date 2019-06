Vertraging dreigt voor talloze verkeersprojecten

Beeld Thierry Schut

Het probleem betreft alle grote infrastructurele projecten die nog niet zijn afgerond, benadrukt de bewindsvrouw. “Dit betekent heel veel voor nieuwe wegen, voor kustversterking en voor dijksuppletie. Voor windparken tot en met de koeien in de wei.”

De minister is ook verontrust over de gevolgen van het vonnis voor het omstreden Lelystad Airport, dat open moet in april 2020. Van Nieuwenhuizen: “We moeten afwachten of dat nog kan, we werken er met man en macht aan. Op dit moment brengen we in kaart hoe snel we dit nieuwe probleem kunnen oplossen. Maar ik ben er bezorgd over. Het is niet eenvoudig, er is weer een hobbel bijgekomen.”

In strijd met regels Brussel

De Raad van State oordeelde woensdag in een principiële uitspraak dat ons zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), een regeling die aan de basis ligt van tal van vergunningen, in strijd is met Europese afspraken. Deze wijze van vergunningverlening, via een melding, biedt namelijk geen garanties dat de schadelijke uitstoot van stikstof daadwerkelijk wordt beperkt.

De minister hoopt dat niet alle vergunningen herzien hoeven worden, ze hoopt dat er toch nog ‘een list’ te verzinnen is. “Alle juristen kijken er nu naar. Omdat er een hoop projecten zijn waar we de vaart in willen houden.”

Verbijsterd

De Tweede Kamer is verbijsterd over de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak. “Dit is bizar, Nederland gaat nu compleet op slot,” zegt PVV-Kamerlid Roy van Aalst. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger constateert over Lelystad Airport: “Opening op 1 april 2020 lijkt daarmee van de baan.”



De minister wil die brug nog niet over. “Dit is zeer voorbarig,” zegt ze over de conclusie dat uitstel van de opening van Lelystad Airport nu onvermijdelijk zou zijn. Van Nieuwenhuizen: “Ik ben een strijdbaar persoon en pas als het echt niet anders kan, neem ik zulke stappen. Maar zover ben ik nu nog niet.”



Er komt vóór de zomer een groot debat tussen de minister en de Tweede Kamer, waar de verdere marsroute aan de orde zal komen, aldus de bewindsvrouw op Infrastructuur en Waterstaat.