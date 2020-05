Verstoten VVD’er Van Haga wordt lid van Forum voor Democratie

Wybren van Haga. Beeld ANP

“Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen”, zegt Van Haga tegen EenVandaag. Hij zegt dat hij zijn eenmansfractie niet aansluit bij FvD en tot de verkiezingen van maart 2021 verder gaat als onafhankelijk Kamerlid. Wel hoopt hij ‘fijn met Thierry en Theo Hiddema samen te kunnen werken’. Hij zegt niet uit te zijn op een plek op de Fvd-kieslijst van volgend jaar. “Ik weet niet of ik na maart volgend jaar nog in de politiek blijf.”

De afgelopen tijd dienden de twee fractie al vaak gezamenlijk moties in. Ook duidde Van Haga de fractieleider van FvD regelmatig aan als ‘kameraad Baudet’ en ook Baudet noemde Van Haga in april bij het indienen van een motie al ‘kandidaat-kameraad’. Dat deed Van Haga toen nog af als ‘een grapje’. Van Haga retweette de afgelopen weken al regelmatig tweets die vanaf het Forum voor Democratie-account waren verstuurd.

Sjopperdepop

Van Haga kwam in oktober 2017 de Tweede Kamer in voor de VVD en voerde het woord over Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vastgoedondernemer Van Haga – hij bezig ruim honderd panden in Amsterdam en Haarlem – raakte al snel in opspraak nadat Het Parool schreef dat hij met zijn bedrijf Sjopperdepop BV de huurregels overtrad.

De VVD startte toen een integriteitsonderzoek, dat lang duurde. De liberalen zaten met de kwestie in de maag: Van Haga was het ‘76ste Kamerlid’ en als hij zijn zetel zou meenemen, verloor de coalitie diens meerderheid. De commissie concludeerde uiteindelijk dat Van Haga kon blijven als hij zich niet meer met zijn bedrijf zou bemoeien. In werkelijkheid bleef van Haga betrokken, zo onthulde Het Parool in augustus 2018. Van Haga raakte daarna ook in opspraak omdat hij werd betrapt terwijl hij met drank op achter het stuur zat.

Uit de fractie gezet

In september 2019 werd via Hart van Nederland bekend dat Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden had verricht aan een monumentaal pand in Haarlem. Daarmee was voor de VVD de maat vol. Van Haga werd uit de fractie gezet. Na een week nadenken besloot Van Haga zijn zetel mee te nemen en verloor de coalitie diens meerderheid. Van Haga beloofde zijn oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff destijds wel het regeerakkoord te steunen. ,,Er in principe geen risico voor het kabinet.”

Saillant is dat Van Haga toen ook al zinspeelde op een overstap naar Forum voor Democratie. Maar Baudet wilde daar destijds nog ‘absoluut niet’ van weten, zei hij tegen RTL Nieuws. “Wij moeten niets hebben van zetelrovers.” Baudet was vanochtend niet bereikbaar. Wel retweette hij een bericht van rechts weblog De Dagelijkse Standaard met de kop ‘FVD scoort, hengelt onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga binnen’.