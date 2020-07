Verstappen valt uit in eerste race nieuwe Formule 1-seizoen

Max Verstappen in zijn auto tijdens de wedstrijd. Beeld AP

“Ik hoor wat jullie zeggen,” schreeuwde een gefrustreerde Verstappen tegen zijn team, dat het probleem via de boordradio probeerde te verhelpen. “Maar het lukt me niet. Hij doet het niet.”

Verstappen wist de pitsstraat nog wel te bereiken, maar stapte vervolgens uit zijn auto. Zo eindigde de eerste race van het seizoen in een enorme sof voor de Nederlandse coureur, die zo meteen op achterstand raakt bij zijn concurrenten met wie hij de komende maanden serieus voor de wereldtitel wil strijden.

Een goed begin

De race begon nog wel zo goed voor de 22-jarige Verstappen. Hij startte niet van de derde, maar vanaf de tweede positie omdat Lewis Hamilton alsnog werd bestraft voor een incident zaterdag in de kwalificatie. De zesvoudig wereldkampioen negeerde de gele vlaggen toen zijn teamgenoot Bottas van de baan raakte. Hij moest zich daarvoor verantwoorden, maar leek er met een reprimande van af te komen.

Red Bull besloot na een nachtje slapen alsnog protest aan te tekenen. Met succes, want Hamilton werd teruggezet van de tweede naar de vijfde startpositie. Verstappen startte als enige op de medium-band, wat hem wellicht later in de race voordeel had kunnen opleveren. Hij behield zijn tweede positie na de start en zijn teamgenoot Alexander Albon wist Hamilton negen ronden lang op te houden.

Verstappen concentreerde zich op een inhaalrace op Bottas, totdat zijn auto hem in de steek liet. Hij werd zo de eerste uitvaller van het seizoen, dat eigenlijk in maart al in Australië had moeten beginnen. Als gevolg van de coronacrisis werd dat echter bijna vier maanden later. Volgende week racen de Formule 1-coureurs weer over de Red Bull Ring in Spielberg.