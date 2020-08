Verstappen tweede na krankzinnig slot: voorbanden Bottas én Hamilton gaan lek

Beeld Getty Images

In de slotronde plofte ook nog de band van Lewis Hamilton, waardoor de overwinning zelfs haalbaar leek. De voorsprong van de Brit was te groot, waardoor hij met een kapotte voorband toch nog als eerste over de streep kwam.

Verstappen koos in de voorlaatste ronde nog voor een pitstop voor verse banden om te gaan voor de snelste raceronde. Dat lukte de coureur van Red Bull ook, maar als hij die pitstop niet had gemaakt had hij de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Een bizarre conclusie waarmee Red Bull nooit rekening had kunnen houden. “He is a lucky boy”, zei teambaas Christian Horner over de boordradio tegen Max Verstappen.



Verstappen zelf noemde het geluk en pech. “In de race was Mercedes te snel. Ik ben heel blij met de tweede plek, dat is een heel goed resultaat voor ons.”



Achter Hamilton en Verstappen pakte Charles Leclerc de derde plek. Bottas viel helemaal terug naar de elfde plek en pakte dus geen punten in de strijd om het kampioenschap.