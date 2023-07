Verstappen ook met afstand de beste in Grote Prijs van België

Max Verstappen (Red Bull Racing) op het podium na het winnen van de Grote Prijs van Belgie op het Circuit de Spa-Francorchamps. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

De race verliep voor Verstappen grotendeels zoals zijn team Red Bull had gehoopt. De Nederlandse wereldkampioen won voor de achtste keer op rij. “Het bijzondere van deze race was dat ik vanaf plaats zes moest komen”, zei hij naderhand.

Vaak heerst Verstappen van begin tot eind, maar dat zat er deze keer niet in. Hoewel hij vrijdag ook de snelste was in de kwalificatie, werd hij vanwege een gridstraf teruggezet naar plek zes. “Vooral bij de start was het even oppassen”, aldus de coureur. “Ik heb geen risico’s genomen. Ik zag voor me ook wat schade ontstaan, dat wilde ik voorkomen.”

‘Verder geen gekke dingen’

Daarna ging alles nagenoeg naar wens. De eerste paar rondjes consolideerde Verstappen. “Daarna ben ik gestaag opgeschoven, om uiteindelijk ook al relatief snel de leidende positie te pakken. Toen de mogelijkheid om aan te vallen zich voordeed hebben we dat gedaan. Vanaf de eerste positie is het toch wat makkelijker consolideren. Ik kwam in mijn ritme, het ging goed. Er was even wat regen, maar gelukkig gebeurden er verder geen gekke dingen.”

Door de gridstraf van Verstappen mocht de Monegask Leclerc in zijn Ferrari van poleposition beginnen, met naast hem de Mexicaan Pérez. Meteen na de start nam Pérez de eerste positie over van Leclerc, terwijl Verstappen doorschoof naar positie vier. De favoriet hield zich daarna even rustig, om vanaf ronde zes gestaag op te schuiven door achtereenvolgens Lewis Hamilton en Leclerc te passeren.

In de 14de ronde kwam Verstappen voor het eerst op kop, na een pitsstop van Pérez. Aangezien de Nederlander daarna zelf van banden verwisselde, moest hij nog even in de achtervolging. Hij had echter veel meer snelheid dan zijn ploeggenoot en herstelde de hiërarchie al snel.

Probleem loos banden managen

Verstappen vergrootte vervolgens zijn voorsprong moeiteloos, hoefde verder slechts zijn banden goed te managen en fouten te vermijden. Daar slaagde hij probleemloos in. Het verschil met Pérez, die ook in een Red Bull rijdt, was aan de finish ruim 21 seconden.

Zaterdag al won Verstappen de sprintrace, wat hem ook nog eens extra punten voor het klassement om de wereldtitel opleverde.

De volgende race is eind augustus op het circuit van Zandvoort. Verstappen liet weten nu eerst even van een korte vakantie te gaan genieten.