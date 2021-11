Verstappen ondanks gridstraf tweede achter Hamilton in Qatar, blijft leider in titelstrijd

Beeld EPA

De Brit van Mercedes was op het circuit van Losail te snel voor iedereen en zette zijn poleposition om in zijn 102e zege in een grand prix.

Verstappen verdiende 18 punten met zijn tweede plek én het bonuspunt voor de snelste raceronde, Hamilton 25 met zijn overwinning. In de WK-stand heeft de 24-jarige Nederlander nog 8 punten voorsprong op de Brit met nog de races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi te gaan.

Fernando Alonso reed zijn beste race van dit seizoen en eindigde als derde in zijn Alpine. Het was zijn eerste podiumplek sinds de Grote Prijs van China in 2014.

De racedag in Qatar begon met tegenslag voor Verstappen. Hij kreeg krap anderhalf uur voor de start van de race te horen dat hij voor straf vijf plaatsen naar achteren moest in de startopstelling. Dat was omdat hij gele waarschuwingsvlaggen had genegeerd in de kwalificatie op zaterdag. Hij vertrok daarom niet vanaf de tweede, maar vanaf de zevende plaats.

“Een cruciale klap voor ons in de strijd om de wereldtitel,” reageerde een ontstemde teambaas Christian Horner, maar Verstappen liet zich niet uit het veld slaan. In vijf ronden tijd had hij die gridstraf al weggewerkt. Direct na de start won hij drie plekken in de eerste bocht en lag hij al vierde, om kort daarna Pierre Gasly (AlphaTauri) en Alonso in te halen.

De Nederlander probeerde vanuit tweede positie het gat naar raceleider Hamilton te verkleinen, maar dat was onbegonnen werk. De Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen was, evenals vorige week in de Grote Prijs van Brazilië, te snel. Geleidelijk aan nam Hamilton afstand van Verstappen, die op zijn beurt de rest van het pak op grote afstand reed. Hij kon na 18 ronden al zijn eerste bandenwissel maken zonder zijn tweede positie in de race kwijt te raken.

In de rest van de race bleven de verhoudingen hetzelfde. In de slotfase had de Nederlander alle tijd om nogmaals van banden te wisselen en op een softe band de snelste raceronde veilig te stellen.

De race in Qatar kende een bewogen aanloop voor de 24-jarige Nederlander. Een straf dreigde eerder op vrijdag, toen stewards van de autosportfederatie FIA naar een verzoek van concurrent Mercedes keken om Verstappen alsnog te straffen voor het hinderen van Hamilton bij een inhaalactie tijdens de GP van Brazilië. Tot opluchting van het team van Red Bull wezen de stewards dat verzoek af.