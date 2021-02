Verspilde vaccins: GGD's halen zes injecties uit flacon terwijl er zeven mogelijk zijn

Vaccine vial dose with needle syringe, medical concept vaccination in laboratory background Beeld Getty Images/iStockphoto

Door niets te verspillen kun je meer dan zes mensen vaccineren met één flacon, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart. Zij zijn respectievelijk voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.

Het vaccin dat na de zesde prik overblijft in de flacon wordt door de ziekenhuizen aangevuld met vaccin uit een nieuwe flacon. ,,Dat is dagelijkse praktijk in ziekenhuizen, dat doen we bijvoorbeeld ook bij dure kankermedicijnen”, licht Noortje Swart, hoofd ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC, toe. ,,Dit is in ziekenhuizen een standaardhandeling en volkomen veilig.” Om alles te kunnen benutten gebruiken ziekenhuizen ook speciale zuinige spuitjes, waarbij er vrijwel niets in het topje van de spuit achterblijft.

Volgens Swart en Kuipers, die ook voorman is van het Rotterdamse Erasmus MC, ‘hebben de ziekenhuizen al bewezen dat dit veilig kan’ en moeten GGD’s het vaccin beter benutten.

De GGD Ghor, de koepelorganisatie van de GGD’s, laat weten dat het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd het hen ‘ten strengste verboden hebben om te mengen.’ “Dit is heel streng geprotocolleerd en onder strikte voorwaarden is dit toegestaan aan ziekenhuisapothekers,” aldus Kim Roetert, woordvoerder van de GGD Ghor. De GGD’s laten weten dat zij ‘een gesprek hebben geïnitieerd’ met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de inspectie om te overleggen of ze dit ook mogen gaan doen. “Tot op dit moment mogen wij dat niet, maar wij hopen dat het ons uiteindelijk ook wordt toegestaan.”

Richtlijnen

Kuipers en Swart vinden dat er geen tijd te verliezen is. “We zitten in crisistijd dus moeten we allemaal in crisisstand. We mogen geen enkel vaccin verspillen,” aldus Swart. Kuipers valt haar bij: “Hoe eerder meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder levens covid kost en hoe eerder we van maatregelen als de lockdown afkunnen.”

De inspectie bevestigt dat de GGD’s niet mogen werken volgens de richtlijnen die in de ziekenhuizen worden gebruikt. “We hebben daar gewoon een afspraak over en kunnen niet elke week nieuwe afspraken maken,” zegt inspectie-woordvoerder Mariël van Dam. “Zeven uit een flacon is voorbehouden aan ziekenhuizen, omdat daar mensen werken met een bepaalde opleiding en vaardigheden.”

Volgens Swart staan apothekers en apothekersassistenten klaar om de GGD’s te helpen om ook zuiniger met vaccins om te gaan. “We kunnen naar een oplossing toewerken en daar apothekersassistenten of geneeskundestudenten voor opleiden. Zo ingewikkeld is het niet.” De hoogleraar farmacie en Kuipers willen dat er ook voor GGD's en instellingen een nieuwe richtlijn komt waardoor meer vaccins worden benut.

Landelijke regie

De ziekenhuizen roepen de GGD’s op alle vaccins die overblijven snel alsnog te benutten in de GGD-prikstraten. Swart: “Vrijdag heb ik drie uur lang gebeld om een paar overgebleven flaconnetjes bij een GGD kwijt te kunnen. Daar moet landelijk meer regie op komen.” Volgens de GGD is dit al ‘heel goed geregeld’ en ‘helpen GGD’s de ziekenhuizen door ervoor te zorgen dat wat zij overhouden alsnog wordt gezet’.

Ook Aris Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP, betreurt de verspilling. Dat er vaccin overblijft, speelt volgens hem ook bij zorginstellingen. “Stel dat je een tehuis met vijfhonderd bewoners hebt en je krijgt daar honderd flacons voor uitgereikt, dan kun je daar zeshonderd tot zeshonderdvijftig mensen mee inenten.” Wat overblijft kan volgens hem worden gegeven aan bijvoorbeeld verplegend personeel. “Maar dan moet je wel opletten en registreren wie dat zijn, want je wilt niet dat straks allemaal parttimers maar één van de twee benodigde inentingen hebben gehad.”

