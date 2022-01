Versoepelingen niet in praktijk gebracht: veel colleges in hoger onderwijs nog online

Een student houdt een bord vast bij de demonstratie ‘Wij willen naar school’, een initiatief van verschillende studentenorganisaties op het Museumplein. Beeld Joris Van Gennip

De Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt ‘dat fysiek lesgeven nog lastig is’. Veel opleidingen kiezen ervoor om het huidige onderwijsblok, dat tot begin februari loopt, volledig online af te maken. “We hebben 40.000 studenten, veel opleidingen, en de roosters worden van tevoren gemaakt. Het zou extra werkdruk veroorzaken voor docenten om dit om te gooien,” zegt een woordvoerder.

Een van deze docenten die het huidige blok online afmaakt is hoofd onderwijslogistiek Bob Bom, van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde. Hij laat het studentenblad Folia weten dat zijn faculteit nog twee weken online les aanbiedt ‘om stabiliteit en rust te creëren’. Bom: ‘Daarbij speelt ook mee dat veel internationale studenten les vanuit hun thuisland volgen en niet binnen korte termijn naar de UvA kunnen komen.’

Ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Vrije Universiteit (VU) en het ROC van Amsterdam geven nog steeds deels online les, blijkt bij navraag. Meerdere redenen worden genoemd. Werkgroepen en hoorcolleges zijn al speciaal voorbereid voor een online omgeving, roosters kunnen niet meer veranderd worden en ruimtes zijn niet geboekt. Ook de maximaal toegestane limiet van 75 personen in één ruimte is lastig voor grotere opleidingen als economie, rechten en communicatiewetenschappen, die met gemak collegezalen kunnen vullen met meer dan honderd studenten.

Teleurstelling

Emma Buining, voorzitter van de Amsterdamse studentenvakbond ASVA is teleurgesteld dat niet meer wordt ingezet op fysiek onderwijs en het huidige blok veelal online wordt afgemaakt. “We waren ontzettend blij dat we weer op locatie kunnen gaan studeren, maar merken wel dat het achterblijft in hoeverre onderwijsinstellingen dat regelen. Aan het begin van de lockdown was het overstappen van fysiek naar online binnen één dag geregeld, nu wordt het onderwijsblok online afgemaakt.”

Meer dan 50 procent van de studenten heeft psychische klachten en meer dan 80 procent voelt zich eenzaam, blijkt uit onderzoek van het RIVM dat Buining aanhaalt: “Corona heeft gigantische impact op kwaliteit van onderwijs en het welzijn van studenten. Je merkt het tijdens online lessen, niemand is er écht bij. Om verdere mentale schade te voorkomen moeten studenten zo snel mogelijk fysiek onderwijs krijgen.”

Docenten verantwoordelijk?

De UvA: “Wij begrijpen deze oproep van de ASVA heel goed, er zijn veel docenten die hieraan tegemoetkomen. Zij bieden studenten zelf de mogelijkheid aan om fysiek naar de universiteit te komen.” Ook bij de andere onderwijsinstellingen ligt de verantwoordelijkheid bij de docent. Zij bepalen of ze fysiek les willen en kunnen geven, en zorgen ervoor dat les-op-locatie voor hun studenten wordt geregeld.

Daar moet verandering in komen, aldus Buining. “Niet alle verantwoordelijkheid kan bij de docenten neergelegd worden. Er ligt een taak bij de ondersteunende en faciliterende kant van onderwijsinstelllingen.”