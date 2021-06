Versoepelingen gaan door: vaker naar kantoor, mondkapjes op drukke plekken

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het OMT vergaderde donderdag over de coronamaatregelen vanaf volgende week, vrijdagavond geven Rutte en De Jonge weer een persconferentie.

Daarin kondigen ze formeel de stappen 4 en 5 van het openingsplan aan, die gaan volgende week zaterdag in. Thuis mogen dan weer acht gasten op bezoek komen. Restaurants mogen dan tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven. Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag tot middernacht openblijven. Theaters, musea en bioscopen kunnen ook meer bezoekers binnenlaten.

Anderhalvemeterregel

De anderhalvemeterregel zal nog wel langer blijven gelden, zeker tot half augustus, meldt een bron. De mondkapjes zullen verplicht blijven op plaatsen waar afstand houden niet lukt, zoals het openbaar vervoer. Details worden vrijdagavond duidelijk, dan vergadert het kabinet nog over de concrete maatregelen.

De afstandsregel kan vervallen bij evenementen waar je vooraf een toegangstest of vaccinatiebewijs kan laten zien.

Formeel neemt het kabinet vrijdag een besluit. “Alle maatregelen wegen we dan opnieuw,” zei De Jonge gisteren. “Maar het gaat goed met de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers, dus van een deel van de maatregelen zullen we afscheid kunnen nemen, maar van een deel ook nog niet.”

Vrijdag wordt ook meer duidelijk over het Digitaal Corona Certificaat (DCC), waarmee reizen in de zomervakantie mogelijk wordt. “Dat DCC wordt vanaf 1 juli uitgegeven voor reizen, dat is het goede nieuws. Maar hoe wij en andere landen er precies mee omgaat, dat is aan landen zelf. Ik zal dit vrijdag ook bespreken met het kabinet in de ministerraad.”