Versnippering compleet: zeventien partijen in Kamer, slechts drie boven de 10 procent

De versnippering in het Nederlandse politieke landschap is compleet. Als de exitpolls ons niet bedriegen, nemen straks zeventien partijen plaats in de Tweede Kamer. Dat is een record. Grote groepen vertegenwoordigen is uit, deelbelangen zijn in. Nóg langere Kamerdebatten lijken een zekerheid.

Nu zitten er dertien partijen in de Tweede Kamer, plus twee eenpitters die zich in de loop van de voorbije zittingsperiode losmaakten van het moederschip (Henk Krol van 50Plus en Femke-Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren). Op basis van de eerste exitpoll raken deze twee parlementariërs hun zetel kwijt. Met hun vers opgerichte partijen (Lijst Henk Krol en Splinter) slaagden ze er niet in voldoende stemmen te vergaren.

Dat wil geenszins zeggen dat de situatie in de Tweede Kamer er overzichtelijker op wordt. Het is goed mogelijk dat bij het sluiten van de markt niet minder dan vier partijen hun debuut maken: Volt, JA21, de BoerBurgerBeweging en Bij1. Vooral Volt en JA21 maken met drie zetels in de voorspelde uitslag een daverende entree.

Daarnaast keren relatieve kleintjes als ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, Denk en 50Plus ook weer terug. Daarmee bereikt de versnippering in het Nederlandse politieke landschap een absoluut hoogtepunt. In totaal lijken slechts drie partijen erin geslaagd meer dan 10 procent van de stemmers te hebben verenigd.

Saillant detail: 50Plus had in het verkiezingsprogramma een kiesdrempel van 3 procent opgenomen. Zou die drempel, die bepaalt dat partijen die in de Kamer willen komen een minimaal aantal stemmen moeten behalen, in Nederland daadwerkelijk bestaan, dan zouden minimaal vier en misschien zelfs zeven partijen niet in de Tweede Kamer plaats hebben mogen nemen. Voor 50Plus, de zoveelste ouderenpartij die zijn electorale potentieel door intern gekrakeel niet ten volle benut, zou het sowieso een exit betekenen.

Nederland kent zo'n ondergrens echter niet, en dat maakt het voor partijen die een relatief klein deel van de samenleving bedienen aantrekkelijk een gooi naar formele invloed in Den Haag te doen. Kenmerkend detail: van de 37 partijen die dit jaar kans maakten op een of meerdere Kamerzetels, slaagt op basis van de eerste polls bijna de helft in die missie.

Nog een kenmerkend detail: tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1989, die van één generatie Nederlanders geleden, veroverden slechts acht partijen een of meerdere zetels. Zowel CDA (54) als PvdA (52) veroverden meer dan eenderde van de stemmen. Met de VVD samen veroverden zij 133 zetels. Daar zijn er nu nog 59 van over. Het aantal partijen in de Kamer is sindsdien verdubbeld.

Deelbelangen

De partijen die nu voor het eerst of recent een plek veroverden komen in veel gevallen niet voor de algemene belangen van een groot deel van de bevolking op, maar voor een specifiek onderwerp, of voor de belangen van een klein deel van de Nederlanders.

De BoerBurgerBeweging (BBB) bijvoorbeeld ontstond uit onvrede over de manier waarop de bestaande partijen met het belang van de boeren en het platteland omsprongen. Vooral het CDA, van oudsher dé partij voor de boeren, lijkt hier schade van te ondervinden. De trekkers op het Malieveld lijken een voorbode te zijn geweest voor de entree van de BBB op het Binnenhof, een kilometer verderop.

Iets vergelijkbaars geldt in zekere zin voor Bij1. Hun debuut op het Haagse pluche kan moeilijk los gezien worden van de Black Lives Matter-demonstraties, die begin juni ook veel Nederlanders op de been brachten. Partijleider Sylvana Simons richtte zich in haar campagne op de linksradicale, teleurgestelde kiezer die vindt dat de overheid te weinig doet tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid.

Sylvana Simons van Bij1 voert campagne. Beeld ANP

Ook inmiddels gevestigde namen als Denk, dat vooral stemmers van Turkse origine trekt, en de Partij voor de Dieren, wereldwijd de eerste partij ooit die zich zo nadrukkelijk bekommerde om de rechten van dieren, keren weer terug. Zij halen respectievelijk 2 en 5 zetels. Bij de Partij voor de Dieren werd gisteren licht teleurgesteld gereageerd op die uitslag, die neerkomt op een voortzetting van het huidige zetelaantal.

De partij van lijsttrekker Esther Ouwehand is één van de kleine partijen die in de campagne liet zien dat ‘klein’ niet per se betekent dat er geen verantwoordelijkheid genomen wordt. Ouwehand sprak meermaals de ambitie uit om mee te regeren, iets dat onder haar voorganger Marianne Thieme altijd ondenkbaar leek.

Meerderheden

Hoe realistisch de ambitie is, blijft de vraag. Helemaal nu de PvdD minimaal een halvering van de veestapel eist. Voor partijen als VVD, CDA en CU lijkt dat bij voorbaat een brug te ver. Sowieso zal de versnippering in de Kamer het lastig maken meerderheden te creëren. Wat wil een partij als de BoerBurgerBeweging precies met de ouderenzorg? Is Volt voor of tegen beperking van het vliegverkeer? En waar staat JA21 in de medisch-ethische discussies?

De klassieke volkspartijen, die in veel gevallen weer een stukje kleiner zijn geworden, zullen het moeten ontdekken. Het zal overleg achter de schermen vergen om elkaar te leren kennen, en om nieuwe allianties te smeden, zeker als er een coalitie met een kleine meerderheid komt.

In de Tweede Kamer zullen vergaderingen langer gaan duren, nu liefst zeventien fracties aanspraak maken op spreektijd. De nieuwkomers zullen zich sowieso willen profileren richting de buitenwereld, én aan hun achterban willen tonen dat zij hun stem waard zijn. Dat leidt vermoedelijk tot een spervuur aan moties en schriftelijke vragen.