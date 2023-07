Verslepen brandend vrachtschip voorlopig afgeblazen

Het nog altijd brandende vrachtschip Fremantle Highway voor de kust van Terschelling, met ernaast een Multrasalvor 4-reddingsboot waarmee medewerkers van de bergingsbedrijven vrijdag aan boord werden gebracht, en een schip van de Kustwacht. Beeld AFP

De wind trekt tijdens de sleepoperatie over de sleepboot. ‘Mocht de berger nu dus starten met verslepen dan is dat niet zonder risico’s en de veiligheid en de gezondheid van de bemanning staan altijd voorop’, aldus Rijkswaterstaat. De komende dagen blijft de wind uit het zuidwesten komen en dat zorgt ervoor dat het verslepen mogelijk pas over enkele dagen kan gebeuren. ‘Tot die tijd blijft het schip op zijn huidige positie.’

De toestand op het schip wordt volgens Rijkswaterstaat constant in de gaten gehouden door deskundigen van de bergers, zoals scheepsbouwkundigen, experts op het gebied van gevaarlijke stoffen, brandbestrijders en nautische specialisten. Dat gebeurt in samenwerking met experts van Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

Medewerkers van de samenwerkende bergingsbedrijven die rondom het brandende vrachtschip liggen, gingen vrijdag aan boord van het schip om een sleepverbinding te maken.

De bedoeling was het schip te verslepen naar de oostelijkere locatie ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat noemde die plek ‘een betere uitgangspositie, die past bij de verschillende scenario’s en de verwachte weersomstandigheden’.

Onduidelijkheid over lading

De Fremantle Highway vervoert volgens K Line, de Japanse reder die het vaartuig heeft gecharterd, 3.783 voertuigen, waaronder 498 elektrische auto’s. Over de lading was eerst onduidelijkheid. Eerst was gemeld dat er 2.857 voertuigen aan boord waren, waarvan 25 elektrische auto’s.

Woensdagnacht brak er brand uit aan boord van het onder Panamese vlag varende schip. De brand ontwikkelde zich snel en kon niet door de bemanning zelf worden geblust. Het schip brandt nog steeds, maar de brand ‘neemt af’ en de rook ‘wordt ook minder’, aldus de Kustwacht vrijdag.

Op dit moment ligt het schip zo’n 23 kilometer ten noorden van Terschelling, tussen de vaarroutes.