Verslavingskliniek Najib Amhali en Dave Roelvink heeft entourage met roerig verleden: ‘Hier werken veel mensen met een smetje’

Met hun verslavingskliniek in Abcoude willen Najib Amhali en Dave Roelvink iets teruggeven aan de maatschappij. Maar hebben ze zich omringd met de juiste personen? ‘Hier werken veel mensen met een smetje.’

In een kantoorpand aan de rand van Abcoude komen in het weekend geregeld enkele tientallen (ex-)verslaafden bijeen om een uur lang te vertellen over hun worstelingen en successen. Plaats van handeling: Recovery Mental Healthcare, een instelling voor verslavingszorg die eigendom is van cabaretier en acteur Najib Amhali. Zijn compagnons: dj/model/beroeps-BN’er Dave Roelvink en Reda Saleh. Het trio heeft een gedeeld verslavingsverleden. Saleh werd tientallen keren opgenomen voordat hij was afgekickt, nu werkt hij in de verslavingszorg.

De meetings gaan uit van de NA (Narcotics Anonymous) en AA (Alcoholics Anonymous). De drie ontlenen er inspiratie aan en stellen daarom de burelen van hun verslavingsinstelling gratis ter beschikking.

Rode draad op dit soort bijeenkomsten zijn de twaalf stappen die de aanwezigen willen doorlopen om hun verslaving definitief te overwinnen. Zoals stap 4, waarin ze de balans van hun leven opmaken. En stap 9: het goedmaken met degenen die ze pijn deden.

Najib Amhali heeft die stappen al achter zich. Sinds een paar weken is hij gediplomeerd ‘counselor’ en kan hij verslaafden begeleiden. Het past bij stap 12: geef je ervaringen door aan een lotgenoot. De wens ‘iets terug te geven’ staat centraal bij het initiatief voor een eigen verslavingskliniek, zeggen de eigenaren van Recovery Mental Healthcare. “Dat geeft zoveel voldoening,” aldus Amhali.

Niet naar Zuid-Afrika

Het trio is openhartig over het eigen verslavingsverleden. Als BN’ers hebben Roelvink en Amhali een groot podium. Op tv, in zelfgemaakte podcasts en op Instagram verkondigen ze dat de zorg beter kan, persoonlijker vooral. Het resultaat is deze instelling voor ambulante behandelingen, sinds eind 2020.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bekijk hier het gesprek met Dave Roelvink terug. #BEAU https://t.co/tY09t9XnAr — BEAU (@BeauRTL) 18 mei 2022

Hoeveel geld ze hebben geïnvesteerd, wordt niet gedeeld. Het eerste jaar schoten ze er volgens eigen zeggen 4 ton bij in. Afgaande op de enige jaarrekening zijn inkomsten en uitgaven inmiddels vrijwel in evenwicht en is er 11.564 euro winst. Er zijn zestien mensen in vaste dienst, in 2021 werden een krappe 150 cliënten behandeld en na de zomer staat de opening van een dependance in Zaltbommel op de agenda.

“Onze avondbehandeling is populair op de Zuidas,” aldus Amhali. “Die biedt de kans overdag te werken. Een eigen kliniek, waar we mensen kunnen opnemen, is onze droom. Dan hoeven we ze niet meer door te verwijzen naar partners in Zuid-Afrika.”

Het totaalpakket – en meer – biedt de 13 kilometer verderop gelegen verslavingsinstelling Jellinek ook. Al is er niet, zoals in Abcoude, een vipafdeling voor mensen die aan anonimiteit hechten en stuurt Jellinek geen mensen naar Zuid-Afrika.

Walther Tibosch stelt namens de branchevereniging Verslavingskunde Nederland dat de meerwaarde van afkicken in het buitenland geen wetenschappelijke ondersteuning heeft. In een andere omgeving, zonder de gebruikelijke prikkels, is clean blijven relatief eenvoudig. De terugval na zo’n verblijf is groot. “Succesvol herstellen van een verslaving doe je in je eigen omgeving, met je familie en naasten.”

Faillissementen en tuchtzaken

Het trio koos voor een turbulente branche. Het is een kleine wereld, waarin veel ‘ervaringsdeskundigen’ actief zijn. Faillissementen komen geregeld voor, zeker ook onder de klinieken van BN’ers met een verslavingsverleden. Keith Bakker zette een kliniek op voordat hij werd veroordeeld voor verkrachting. Oud-GTST-acteur Jimmy Geduld ging vorig jaar voor de tweede keer failliet met een instelling waar Amhali werd behandeld. Ook een Amsterdamse kliniek van ervaringsdeskundige Peggy-Sue Figueira redde het niet. Ze figureerde als deskundige in het tv-programma Verslaafd!.

Figueira’s voorlaatste bedrijf, het naar haar initialen vernoemde PSF Verslavingszorg, speelt een rol bij de ontstaansgeschiedenis van Recovery in Abcoude. Ze leidde het met Pieter Jonkers, die nu als adviseur nauw betrokken is bij de zorginstelling van Amhali en diens partners.

Jonkers heeft een roerig verleden als advocaat en bestuurder in de verslavingszorg. Eind 2017 werd hij ‘van het tableau geschrapt’ – de zwaarste tuchtrechtelijke sanctie voor advocaten – wegens het wegsluizen van tonnen van een psychotische patiënt. Eerder dat jaar schorste het Hof van Discipline hem in een andere tuchtzaak voorwaardelijk als advocaat vanwege ‘overmoed’ en gebrekkige kennis van elementaire regels in een erfrechtkwestie. Kort daarvoor gingen sportscholen in Uithoorn en Naarden waarvan hij mede-eigenaar was met bijna vier ton aan negatief eigen vermogen ten onder.

In 2019 maakte Jonkers een comeback, toen hij met Figueira PSF Verslavingszorg oprichtte. Ze kenden elkaar van een inmiddels failliete verslavingskliniek van Jimmy Geduld.

In 2020 legde ook PSF Verslavingszorg het loodje. Aanleiding was Figueira’s relatie met een 32 jaar jongere (ex-)verslaafde. De zaak escaleerde zodanig, dat de politie eraan te pas kwam en Jonkers bij hem thuis verslaafden opving.

Ondanks dit echec is Figueira weer actief in de branche. Datzelfde geldt voor Jimmy Geduld, die na twee faillissementen een nieuwe poging waagt. Én voor Jonkers, die het trio Amhali, Roelvink en Saleh adviseert. Ook zijn enkele oud-medewerkers van PSF Verslavingszorg neergestreken in Abcoude, onder wie Jonkers’ vriendin. Een lid van de raad van toezicht – Roy Hogendorp – functioneerde op bepaald moment tegelijkertijd bij beide bedrijven. Nu is hij alleen actief voor Recovery.

Verkapte doorstart?

Ondernemer Bas van Gent werd begin vorig jaar door de rechter benoemd als bestuurder van het toen al ten dode opgeschreven PSF Verslavingszorg. Hij moest de financiële zaken afwikkelen en hield er de indruk aan over dat de kliniek in Abcoude een verkapte voortzetting is van PSF Verslavingszorg. Vooruitlopend op het faillissement zouden in Abcoude heimelijk voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuwe kliniek. “Met medeneming van kennis en know-how die eigendom waren van PSF Verslavingszorg, dat ervoor heeft betaald.” In die gedachte werd Van Gent gesterkt, doordat toezichthouder Hogendorp gelijktijdig een functie had bij Recovery. “Dan ben je niet onafhankelijk.” (zie kader)

Een verkapte doorstart? Dat ontkennen de initiatiefnemers van Recovery. “De verslavingszorg is een klein wereldje,” zegt Jonkers, doelend op het personeel dat eerst bij PSF en nu bij Recovery werkt. “We hebben er echt alles aan gedaan om PSF Verslavingszorg te redden. En Recovery is een structureel ander bedrijf, gericht op ambulante behandeling, zonder opname met detox zoals bij PSF.”

Zorgverzekeraars en andere verslavingsinstellingen kijken met enige frustratie naar het gemak waarmee bestuurders met omstreden staat van dienst blijven opduiken. Voor artsen, psychologen en andere behandelaren kan via het tuchtrecht worden ingegrepen. Voor bestuurders en adviseurs geldt dat niet.

“Iedereen kan morgen een verslavingskliniek beginnen,” zegt Walther Tibosch van Verslavingskunde Nederland. “De checks and balances zouden beter moeten zijn.”

Tibosch juicht het toe dat BN’ers openhartig zijn over hun verslaving. “Alleen denk ik niet dat het nodig is zelf een kliniek te beginnen. Hun aanbod voegt vaak niet veel toe aan het bestaande.”

Ex-gevangene, ontslagen hoogleraar

Titus Kramer, door Amhali en partners benoemd tot bestuurder van Recovery vanwege zijn lange staat van dienst als ondernemer en investeerder, vindt dat de kliniek in Abcoude juist iets toevoegt. “De rode draad is dat hier veel mensen zijn met een smetje. Dat hebben mensen met een verslaving zelf ook. Het geeft cliënten een veilig gevoel. Er is minder afstand dan bij een onkreukbare arts of andere behandelaar.”

Omdat volgens vaak aangehaald onderzoek de helft van de verslaafden na behandeling binnen een jaar terugvalt en een derde tot een kwart nooit geneest, zijn met Amhali, Roelvink en Saleh afspraken gemaakt over een eventuele terugval. Kramer: “In de aandeelhoudersovereenkomst staat dat je er dan uit gaat. Daar is wel discussie over geweest. Maar het is een goede motivatie om niet terug te vallen.”

Voor Saleh zit de waarde van het initiatief vooral in het doorbreken van het taboe op verslaving. Amhali hamert op het belang van een tweede kans. “Reda heeft in onze podcast verteld dat hij in de gevangenis zat. Moet je iemand met een verleden afwijzen? Dat deden ze bij mij ook niet vanwege mijn verslaving.”

In dat verhaal past de aanstelling van Diederik Stapel als basispsycholoog. “Wij geloven heel erg in tweede kansen,” zegt bestuurder Titus Kramer over de wegens grootschalige wetenschapsfraude in Tilburg ontslagen hoogleraar. “Afrekenen is zo makkelijk. Diederik was verslaafd aan mediaoptredens en is daarvoor afgestraft. Hij snapt de taal van verslaafden en heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Dat geldt ook voor Pieter Jonkers. Hij heeft klappen gehad en is weer opgestaan. Dat spreekt ons aan.”

Kramer: “Het zal hier anders gaan dan bij andere klinieken van BN’ers. Wij gaan niet failliet.”

‘Geen belangenverstrengeling’ Roy Hogendorp, die gelijktijdig lid van de raad van toezicht was bij zowel PSF Verslavingszorg als Recovery Mental Healthcare, ontkent dat Recovery een doorstart is van PSF Verslavingszorg. Ook ontkent hij belangenverstrengeling. Volgens hem was PSF Verslavingszorg in feite al ter ziele toen Recovery nog op gang moest komen. Hogendorp zegt veel vragen te hebben over het opereren van Bas van Gent als bestuurder bij de in mei opgedoekte Stichting PSF Verslavingszorg. “Er is geen enkel inzicht in het financiële reilen en zeilen. We vermoeden het ergste.” Van Gent, die volgens Hogendorp al maanden onbereikbaar is, werd in 2013 door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden cel wegens het wegsluizen van gelden van zijn failliete vastgoedbedrijf. In 2018 sprak het hof hem vrij. Vrij Nederland schreef in 2012 dat hij eerder als projectontwikkelaar een taakstraf zou hebben gekregen. In 2007 werd hij vrijgesproken van het lekken van staatsgeheime documenten over misdaadkopstuk Mink Kok.