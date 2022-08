‘Verschrikkelijk koude’ nacht voor 250 buitenslapers in Ter Apel

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld JILMER POSTMA/ANP

De lagere nachttemperaturen aan het einde van de zomer zijn ‘van enorme invloed’ op de leefomstandigheden van de mensen voor wie in het centrum geen plek is, aldus Artsen zonder Grenzen. Van de vijftig buitenslapers hadden er vijftien zondagochtend medische bijstand nodig, voornamelijk vanwege grote open wonden of pus aan hun benen. Eén persoon is vanwege zijn fysieke toestand naar de noodopvang binnen de hekken van het aanmeldcentrum gebracht – zijn situatie werd te kwetsbaar geacht voor een langer verblijf in de buitenlucht.

Andere kwetsbare vluchtelingen waren in de loop van zaterdag al naar het nabijgelegen Stadskanaal overgebracht. Zeventig anderen werden zaterdag per bus naar de marinekazerne in Vlissingen vervoerd, een rit van zo’n 350 kilometer. In Doetinchem opende gisteren een noodopvang met plek voor maximaal 225 mensen. De 150 vluchtelingen die donderdagavond in allerijl naar een sporthal in Apeldoorn werden overgebracht, gaan nu daarheen.

Op het terrein in Doetinchem wordt ook een paviljoen geplaatst voor centrale voorzieningen zoals EHBO en catering. Het terrein ligt centraal in de Gelderse plaats en is dicht bij winkels. Tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens mogen de bewoners niet van de locatie af, aldus de gemeente. Omwonenden zijn in de afgelopen week ingelicht.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls riep zijn collega-burgemeesters gisteren in tv-programma Buitenhof op vluchtelingen op te nemen. “Geen enkele gemeentebestuurder kan zich de luxe permitteren om te zeggen: dat wil ik niet, mijn bevolking vindt het niet leuk, of mijn mensen zijn oververmoeid. Je moet gewoon helpen, dat moet je gewoon doen.”

Bruls wil verder dat het kabinet een tweede aanmeldcentrum opent om Ter Apel te ontlasten. Hij had het over een locatie ‘dicht in de buurt’ van Ter Apel. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om Emmen, maar die gemeente zegt van niets te weten.

Andere locaties

Meerdere bussen brachten vrijdagavond asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum over naar andere locaties in het land. Dat gebeurde nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij minister Ernst Kuipers en de Groningse burgemeester Koen Schuiling alarm had geslagen over de gezondheidssituatie op het terrein voor het centrum.

Vrijdagavond meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat een kleine vierhonderd mensen weg konden bij het aanmeldcentrum om de nacht door te brengen in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek (Groningen), Almere en Groningen. Hoeveel mensen toen precies in de bussen zijn gestapt, is niet duidelijk, maar de COA-woordvoerder zei dat sommige mensen twijfelden of wegliepen van de bussen. Veel asielzoekers zijn ‘bang om in een bus te stappen’ uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben hulporganisaties zondag veel spullen uitgedeeld, zoals eten en drinken maar ook dekens, kleding, jassen en schoenen. Het ging om vrijwilligers van christelijke en islamitische hulporganisaties. Er was zoveel gebracht dat er zelfs nog zaken overbleven.

Glennis Grace

Ook Glennis Grace heeft er zondagmiddag spullen uitgedeeld. De zangeres arriveerde met zeven auto’s en een aanhanger vol met onder meer speelgoed, kleding en hygiënische producten.

Of, en zo ja hoeveel mensen er in de nacht van zondag op maandag buiten moesten slapen, was zondag aan het begin van de avond nog niet bekend.