Versatile Forever maakt mode van vintage voetbalsjaals en -shirts: ‘Ik heb Ajax en Feyenoord nog niet durven combineren’

De bikini’s van verknipte vintage voetbalshirts waren slechts een opwarmertje voor het jonge, inclusieve Rotterdamse merk Versatile Forever. Met de tweede collectie, gemaakt van gebreide voetbalsjaals, wil ontwerper en stylingtalent Inez Naomi Correa Alves pas écht gaan knallen.

Ze heeft nog weinig aan haar voetbalbikini’s verdiend, maar er wel al veel lol aan beleefd, zegt Inez Naomi Correa Alves. Met name aan de fotoshoot waarvoor ze een fictief vrouwenvoetbalteam castte. Het gros vond ze bij de inclusieve bureaus APL Model Management en Visible Models in Amsterdam, de rest benaderde ze via Instagram. Samen vormen ze de bench warmers, oftewel de bankzitters, diegenen die altijd als laatste gekozen worden bij de gymles, of überhaupt in het leven.

“Zij zijn in mijn ogen juíst de winnaars, omdat ze hun eigen gang gaan, authentiek zijn, en in hun leven dingen hebben meegemaakt waardoor ze nóg harder hebben moeten knokken voor hun plek.” Titel van die eerste campagne met bikini’s gemaakt van afvalresten van verknipte voetbalshirts: ‘Not your soccer wife’, een parodie op het cliché van de ‘ideale’ voetbalvrouw.

Commercieel gezien, want gelanceerd in augustus, was het niet de beste timing om bikini’s te verkopen. “Dat wist ik wel, maar het idee was te goed om te laten liggen. Daarbij zag ik het meer als branding, bouwen aan mijn merk, dan dat ik keiharde winst wilde maken.”

Body’s voor zangeres Maan

Correa Alves studeerde aan Academie Artemis en werkte zes jaar als designer voor commerciële merken en als art director voor Footlocker. Daarnaast deed ze styling voor diverse merken, fotoshoots, campagnes, videoclips en artiesten, waaronder Famke Louise en Sevdaliza. Zojuist leverde ze twee custommade body’s af voor zangeres Maan. “Als het goed is, draagt ze die binnenkort in The voice of Holland.” Haar stylingwerk was onder meer te zien in i-D en King Kong Magazine. Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, droeg een bikini en verknipt Barcelonashirt van Versatile Forever op haar Instagramaccount.

In het kleurrijke, surrealistische werk van Correa Alves speelt haar multiculturele omgeving een belangrijke rol, net als diversiteit en empowerment. Ze zoekt de grenzen en contrasten op tussen wat als lelijk, mooi of als slechte smaak wordt bestempeld en giet daar een dosis humor over. Voor ontwerper Nada van Dalen stylede ze een model in feloranje avondjurk met pitbull. Op het Versatile Forever soccer-kaartspel prijkt ze zelf ook zelfverzekerd in bikini.

Dwergkeeshondje Boef loopt opgewonden heen en weer in haar atelier in De Wasserij, een broedplaats voor jonge modeondernemers in de voormalige wasserij van het Bergwegziekenhuis in de Rotterdamse volksbuurt het Oude Noorden. “Onder jongeren de meest gewilde woonwijk hier, hoewel de prijzen er inmiddels Amsterdam achterna gaan.”

Onvrede

Een stagiaire is bezig op de lockmachine, maar Correa Alves vormt in d’r eentje het merk Versatile Forever. “Als de nood aan de man is springen oud-stagiairs bij, maar ik heb vele petten op.” Het merk werd uit onvrede geboren over het ontbreken van samenhang in haar werk, dat óf artistiek óf heel commercieel was. Het harde werken met een team aan fotoshoots en campagnes vond ze te gek, maar de vluchtigheid ervan begon eveneens te knagen. “Het resultaat wordt op sociale media gepost and that’s it. Foetsie.” Daarbij zat ze bij diverse merken met haar neus dicht op veel wat milieutechnisch niet door de beugel kan. Het stoorde haar dat er onnodig veel samples werden gemaakt, die allemaal in de prullenbak verdwenen.

Haar idee om een upcycling en inclusief merk te starten leverde haar een beurs op van het talentontwikkelingsprogramma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het werken met vintage synthetische voetbalshirts ontstond spontaan. “De artworks op die shirts zijn te gek en prachtig te verwerken. Als je het materiaal verknipt krijgt het een nieuw verhaal en geeft het ook een luxegevoel. De kledingstukken doen bijna niet meer denken aan een voetbalshirt, maar je voelt het nog wel.”

De shirts en sjaals koopt ze bij textielverwerkingsbedrijven die spullen uit inzamelcontainers sorteren. Een wand vol heeft ze. Daar zijn inmiddels ook wielrenshirts, en exemplaren van onder meer de merken John Deere en Schiphol Express bijgekomen. “Ik ben even gestopt met kopen. Eerst zien wat er allemaal mee mogelijk is. Zo experimenteer ik nu met schuurpapier op de sjaals, dat geeft een zachter faded gevoel. Op enkele exemplaren staan handtekeningen van voetballers. Verzamelaars worden vast gek dat ik daar de schaar in zet.” Ze mixt en matcht shirts, ook van rivaliserende clubs. “Al heb ik Ajax en Feyenoord nog niet durven combineren. Haha.”

De items worden in kleine oplage gemaakt in Talentfabriek010, eveneens gevestigd in De Wasserij, waar de Syrische coupeuse Zainab Jaweesch (42) de scepter zwaait. Correa Alves: “De meeste vrouwen die er werken hebben een migratieachtergrond, zijn zeer ervaren en denken mee om het product te verbeteren.” Het maakproces en de betrokken creatieve teams wil ze zo eerlijk en inclusief mogelijk houden.

Dieselmotor

De tweede collectie, genaamd ‘Support System’ – “over het belang van onderlinge steun, samen sterk staan en vooroordelen overstijgen ” – komt in drops online. Op 25 november zijn de eerste gebreide exemplaren er, zo’n twintig tops, tien broeken en tien jurken, alle uniek. Op de knitwear volgen in december jurken, tops en body’s gemaakt van voetbalshirts, feestelijk versierd met witte ruches van vintage vitrage. Ook zijn er armwarmers, bucket hats en balaclavas. De jurken zijn aan twee kanten draagbaar. “Binnenstebuiten zijn ze wat abstracter en chiquer.” Prijzen liggen rond de 200 euro om het merk toegankelijk te houden. “Jongeren die een exclusief kledingstuk willen, kunnen geen duizend euro betalen, maar voor dit bedrag willen ze wel sparen. De meest toffe merken voor jongeren, Daily Paper en Clan de Banlieue bijvoorbeeld, zitten in dezelfde prijsklasse.”

Dat laatste merk is eveneens een Rotterdams succesverhaal, het hoofdkantoor zit een paar straten verderop. “Rotterdam heeft redelijk wat modetalent. Hier in De Wasserij zijn een stuk of dertig modeondernemers samengebracht, een goed begin om de modescene zichtbaar te maken. Na mijn studie heb ik overwogen om naar Amsterdam te verhuizen, om dichter op het vuur te zitten, althans zo voelt dat. Maar ik woon hier al tien jaar voor nop in een heerlijk huis met een tuintje. Ik hoef er niet bij te horen, niet al die feestjes met veel poeha af te lopen, ik wil gewoon knallen. Ik ben een dieselmotor, ik ben langzaam op gang gekomen met mijn merk, maar daarna blijf ik hopelijk wel gaan.”

Dat ze in juli dertig werd ’was wel een momentje’. “Ik dacht: Nu ben ik nooit meer jong en veelbelovend, haha, maar dat valt mee. Het voelt juist of alles nu samenkomt.”

De shirts en sjaals koopt Versatile Forever in bij textielverwerkingsbedrijven die spullen uit inzamelcontainers sorteren. Beeld David Cohen De Lara