Verruimde vaderschapsverlof komt veel te laat, zeggen deze vaders

Georg Jaspers. Beeld Aziz Kawak

De wet, met de toepasselijke naam ‘WIEG’ (Wet Invoering Extra Geboorteverlof), wordt dankbaar ontvangen door ouders met een baby op komst. Drie aanstaande vaders over de invulling van hun (deels) betaalde verlof.

Georg Jaspers (25), stagiair bij technologiebedrijf Five Degrees, neemt straks af en toe een papadag

De nieuwe regeling is ook van toepassing op stagiairs als Georg Jaspers. Hij hoopt met de extra verlofweken zijn vriendin wat te kunnen ontlasten. “Ik ga mijn vrije dagen over die zes maanden heen spreiden. Zo kan ik af en toe een dag thuisblijven en dan kan mijn vriendin naar de sportschool, rusten of zelf aan het werk.”

“Veel vrienden hebben aangeboden om op te passen, maar met onze hond hebben we ervaren dat mensen dat vaak zeggen, maar het uiteindelijk vaak toch te druk hebben. Op deze manier kan ik wat vaker oppassen. Ik neem dan een papadag.”

Het was hoog tijd voor deze verruiming, aldus Jaspers. “Ik ben blij dat er eindelijk een beetje verandering in komt. We zijn een noordelijk land, en doen vaak alsof we net zo progressief zijn als Scandinavische landen, maar op een hoop gebieden lopen we nog flink achter. Dit was daar één van.”

“Ik studeer nog en doe dit jaar mijn afstudeerstage, waarover ik mijn scriptie ga schrijven. Tussen de bedrijven door ga ik ook nog proberen een baby groot te brengen, dus ik zal mijn verlofdagen ook gebruiken om af en toe een rustdag in te lassen.” De verruiming van het verlof betekent voor Jaspers en zijn vriendin dan ook wat extra ademruimte. “En natuurlijk de mogelijkheid om zoveel mogelijk tijd met de baby door te brengen.”

Cliff Poeth (31), timmerman, maakt gebruik van zijn verlof zodat zijn vriendin meer kan werken

Als enige vaste werknemer van het bedrijf kan Cliff Poeth de verlofweken niet in één keer opmaken, maar zal hij ze moeten spreiden. “De eerste paar keer dat ik een week vrij neem, is dat om samen te genieten. Al zal dat tegen die tijd sowieso veel gebeuren: de baby is uitgerekend op 4 december, met Sinterklaas en kerst kunnen we dus al lekker samen zijn.”

Verder laat Poeth het vooral afhangen van zijn vriendin. “Misschien is zij wel snel klaar met dat thuiszitten en wil ze gewoon weer aan het werk. Tja, dan moet ik thuisblijven.” Bepaald geen straf, vindt Poeth: hij kijkt er vooral naar uit om overdag ook veel tijd met zijn kindje door te brengen. “Als ik zou moeten doorwerken zou ik hem vooral in de avonden zien. Dan slaapt hij natuurlijk de helft van de tijd. Dus ik ben blij dat ik de ochtenden en middagen nu ook mee mag maken.”

Poeth vindt dat de verruiming van het vaderschapsverlof veel te laat komt. “We moeten af van dat klassieke gezin waarin de opvoeding voornamelijk op de vrouw aankomt, en meer ruimte geven aan de carrièrevrouw. Ik ben timmerman, en in die branche zit het idee dat de vrouw thuisblijft nog heel erg vastgeroest. Terwijl mijn vriendin meer verdient dan ik, en het dus gunstiger is als ik wat vaker thuis blijf. Dat kan nu gelukkig.”

Cliff Poeth. Beeld Aziz Kawak

Niels Rietbroek (32), leraar biologie, gaat zijn dochtertje meenemen naar het zwembad

Niels Rietbroek valt nét binnen de nieuwe regeling: op 28 juli is zijn dochtertje uitgerekend. Een maandje eerder, en hij had maar vijf dagen verlof gehad. “Daar ben ik wel heel blij mee. Tegenwoordig zijn we wel van het idee af dat de vrouwelijke rol het enige is dat een kind nodig heeft. Opvoeden doe je samen, dus ik ben blij dat ik daar nu de gelegenheid toe krijg en dat ik straks lekker met mijn kind kan zijn.”

Vanwege zijn werk als leraar kan Rietbroek geen hele weken vrij nemen. Voor hem dus ook losse papadagen. En hij weet nu al wat hij daarmee gaat doen: “Het lijkt mij fantastisch om lekker naar het zwembad te gaan met haar.” Daarnaast gaat hij ook volop genieten van wat één-op-één tijd met zijn dochter. “Mijn vrouw is vrij sterk in haar mening over opvoeden, dus ik krijg op zulke dagen lekker m’n eigen ritme met mijn dochtertje.”

Ook Rietbroek trekt de vergelijking met Scandinavië. “We lopen echt achter. Ik zou zeggen: trek het helemaal gelijk. Want wat is nou vier, vijf maanden op een heel werkzaam leven? Terwijl die eerste paar maanden met een baby juist ontzettend belangrijk en intensief zijn. Bovendien: als ik zie hoe snel er geld vrijgemaakt is voor alles vanwege corona, dan kan dit ook.”

Niels Rietbroek. Beeld Aziz Kawak

Stefano Seedorf (38), sportschooleigenaar, valt als zelfstandig ondernemer buiten de boot

Het vaderschapsverlof geldt niet voor zelfstandig ondernemers. Belachelijk, vindt Stefano Seedorf, vader van een pasgeboren zoontje. “Het is voor iedereen net zo belangrijk. Ik had ook graag mijn vrouw wat langer rust willen geven, om van de bevalling bij te komen. Natuurlijk kunnen we onze ouders vragen om af en toe op te passen, maar het mooiste is als je dat als gezin kunt opvangen.”

“Als ik wel recht had gehad op verlof had ik ook wat meer aandacht kunnen besteden aan onze oudste, die nu opeens een broertje heeft. Dat is voor haar ook ingrijpend. Tegelijkertijd zou ik dan meer tijd met de kleine kunnen besteden, met hem kunnen binden.”

In de eerste week na de geboorte van zijn zoon heeft Seedorf gewoon doorgewerkt, de kraamzorg kwam aan huis. “Maar nu heb ik wel een weekje vrij genomen, om van de baby te genieten en om genoeg aandacht te hebben voor onze tweejarige dochter,” vertelt hij vanuit indoorspeeltuin Monkey Town, boven het geluid van spelende kinderen uit.

Hij geniet ervan zolang het kan, maar een week is erg kort, aldus Seedorf. “We hebben een geweldig gozertje gekregen. Echt prachtig, maar kinderen krijgen is niet zomaar iets. Het heeft een enorme impact. Ook op zelfstandige ondernemers.”

Stefano Seedorf. Beeld Aziz Kawak