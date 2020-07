Verplicht mondkapje is vooral een optie op De Bazaar

Drukte in Hal 5 van Bazaar Beverwijk. Ondanks de verplichting om mondkapjes te dragen, houden niet alle bezoekers zich daar aan. Beeld Marc Driessen

“We adviséren u om een mondkapje te dragen.” Vriendelijkheid en zachte dwang helpt beter dan barse commando’s, weet handhaver Hans Pleging die deze zondag met ruim twintig collega’s toezicht houdt op de naleving van coronamaatregelen op Bazaar Beverwijk. “Het helpt ook hoe je ze benadert. Als je ze complimenten geeft dat ze het goed doen.”

Om de nieuwe regels van voorheen de zwarte markt nog te benadrukken staat die afstand ook nog eens uitgetekend op zijn paarse Bazaarhesje. En natuurlijk heeft Pleging een mondkapje – model koffiefilter – voor.

Waar in de rest van Nederland nog wordt gediscussieerd over mondkapjes op straat en in de winkel, is De Bazaar dit weekend de enclave waar dat al gebeurt. Directeur George Zapantoulis, net terug van vakantie, deed het plan op in Frankrijk. “Daar is het verplicht. Ik heb de hele week met zo’n kapje opgelopen als ik ging winkelen. Het is even wennen maar na een tijdje merk je het niet meer.”

Einde van maatregelen

Hij ziet geen andere uitweg voor de Bazaar, waar het steeds drukker wordt. “Dit is het einde van een reeks maatregelen die we kunnen nemen, van afstand houden tot eenrichtingsverkeer. Maar het is hier gewoon te druk en mensen zijn niet altijd te sturen.”

Dat blijkt als het zondagmiddag zowel in de hallen als op de centrale boulevard zo vol wordt dat de 1,5 meterregel en mondkapjesplicht uit zicht raken. Her en der worden overbevolkte zitbanken met rood/wit lint afgezet

Veel bezoekers hebben mondlapjes bij zich. “Van de honderd bezoekers hebben 70 ze meegenomen,” schat toezichthouder Pleging. “De rest koopt ze hier.” Maar, erkent hij, niet iedereen houdt ze ook op. “We kunnen bezoekers alleen adviseren ze op te doen, we kunnen het niet afdwingen. Als je ze aanspreekt dan komen sommigen met een heel verhaal waarom het onzin is. De meesten zeggen dat dat ze het niet doen omdat het niet verplicht is door de regering.”

Ook weigeraars hebben vaak een doekje bij zich. “Niet vanwege corona. Als het heel druk wordt, gaan we de toegang tot de hallen doseren. Mensen met een mondkapje hebben dan voorrang. Dan doen ze hem snel voor.” En inderdaad; als om even voor tweeën de drukte in de Goudsouk te groot wordt, ontstaat er al snel een rij voor de deur. Massaal gaan de mondkapjes op.

Binnen is het beeld anders. Veel bezoekers lopen zonder lapje voor, soms bengelt die aan een oor. Vooral in Hal 30, waar ook de meeste versnaperingen verkocht worden.

Winkeliers

Ook onder uitbaters van winkels worden ze niet altijd gedragen, alhoewel ze vanuit de bazaar worden verstrekt. “Ik kreeg net een tip van een bezoeker: ik zie dat winkeliers geen mondkapje op hebben. Dan gaat de marktmeester langs dat het wel de bedoeling is dat ze het doen.”

De weerstand heeft volgens sommige winkeliers ook te maken met de late mededeling vanuit de Bazaar. “Pas woensdag kregen we een mail,” zegt een van hen in ‘elektronicahal’ 25.“Vorig weekend hoefde het nog niet.”

Hij zucht. “Het is niet te doen een heel weekend van tien tot half zeven met een mondkapje rond te lopen. En of dat nu gaat bijdragen aan het voorkomen van besmettingen; ik denk het niet. Het zal bezoekers afschrikken. Die komen gewoon niet. Mensen hebben geen zin om met zo’n ding op te lopen. Maar als de Bazaar het zegt, dan doe ik het.”

‘Moeten’ is een groot woord, erkent directeur Zapantoulis. “’We leggen het op aan ons personeel en de standhouders. We kunnen het bezoekers alleen vrágen. Zolang er geen overheidsregel is, kunnen we niks dwingen.”

Aan de huidige discussie over mondkapjes op straat of in winkels, waarvoor het kabinet vrijdag advies vroeg aan het RIVM, brandt Zapantoulis zich niet. “Dat mag de politiek bepalen. Wij hebben geen onderzoek gedaan of het wel of niet helpt. Álles helpt. Dit verkleint het risico.”

Minder bezoekers

Er is vooraf geen overleg geweest met de 1400 ondernemers van de Bazaar. “Wíj hebben dit besluit genomen zodat het hier veilig is. 80 procent van de ondernemers is lovend. Natuurlijk zijn er mensen die het niks vinden, die hebben we altijd.” De directeur erkent dat er een risico is dat vanwege de kapjesplicht minder mensen komen. Met zo’n 25.000 bezoekers in een weekend zit de Bazaar op zo’n 70 procent van het normale aantal. “Dat is dan maar zo. Als je geen mondkapje wil dragen, kom dan niet.”

Volgens handhaver Pleging houden bezoekers met een masker op zich minder goed aan de 1,5 meterregel. “Dan moet ik ze toch vertellen dat ze niet alleen op de Bazaar rondlopen. Mensen hebben toch vaak zo’n ik-houding.”

Toch ziet hij vooral het symbolische voordeel van een mondlapje. “Het lijkt wel of mensen nu positiever zijn over de maatregelen. Nu het moet, is er ook minder discussie. Maar het lukt nooit iedereen een mondkapje op te laten doen.