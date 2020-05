Verpleegzorg pas laat op de radar bij crisisteam

Aantal bewoners verpleeghuizen daalt

Verpleeg- en verzorgingshuizen zien het aantal bewoners door de coronacrisis in rap tempo dalen. In de verpleeghuizen zijn dit jaar ongeveer 15.000 mensen overleden en er komen vrijwel geen nieuwe bewoners bij.

Tussen 1 januari en 27 april daalde het aantal bewoners van 120.000 naar 105.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): een afname van ruim 12 procent. Sinds het CBS het cijfer bijhoudt – daarmee is het in 1998 begonnen – is het aantal bewoners niet zo laag geweest.

Een belangrijke verklaring voor de daling zijn de duizenden dodelijke slachtoffers die het coronavirus in verpleeghuizen eist. De plekken van mensen die door een andere oorzaak overlijden, worden amper opgevuld. Vorige week lag de sterfte in zorgcentra 65 procent hoger dan gemiddeld. In een normale periode sterven ongeveer 750 bewoners per week. Tussen 20 en 26 april van dit jaar ­overleden naar schatting ruim 1200 bewoners. De sterfte vlakt wel iets af: de periode tussen 6 en 12 april was met 1589 sterfgevallen het dodelijkst.

Marcia Nieuwenhuis