Verontrustend beeld: werknemerswelzijn daalt richting een dieptepunt

Het Rembrandtplein. In de Amsterdamse horeca is een tekort aan personeel. Personeelstekorten vergroten de werkdruk, waardoor medewerkers zich eerder ziek melden. Beeld Dingena Mol

Waar krapte op de werkvloer is, ervaren meer medewerkers een grotere werkdruk, waardoor zij zich eerder ziek melden. Het ziekteverzuim staat op recordniveau en maar liefst 8,6 procent van de werknemers had twintig verzuimdagen of meer, wat sinds 2014 niet meer is voorgekomen.

Als het ziekteverzuim toeneemt, wordt de druk op andere collega’s groter, waardoor ook zij snel tegen grenzen aanlopen en de kans op burn-outklachten groeit. Meer dan 15 procent van de werknemers ervaart maandelijks of vaker complete uitputting.

Positieve zaken, zoals de grotere zekerheid op een baan door het grote aantal vacatures, wegen daar niet tegenop. Driekwart van de werkenden denkt gemakkelijk een baan bij een andere werkgever te kunnen krijgen, slechts 12 procent maakt zich zorgen of hij de huidige baan kan behouden. Tegenvaller daarbij is de matige loonontwikkeling, afgezet tegen de torenhoge inflatie.

Gezondheidswinst weggevaagd

ABN Amro meet werknemerswelzijn aan een trits cijfers, waaronder gezondheid, salariëring en werkomgeving. Volgens die indicatie nam het welzijn van werknemers vorig jaar 2 procent af, terwijl dat in coronajaar 2020 juist groeide. Dat was vooral vanwege thuiswerken waardoor reistijd verviel, ouders dichter bij hun kinderen waren en de balans tussen privé en werk beter kon worden gereguleerd.

Volgens ABN is de gezondheidswinst bij werknemers uit 2020 grotendeels weggevaagd. De indicator voor een gezonde balans tussen werk en privé, een van de 89 grootheden die ABN meeweegt in haar cijfers, daalde het sterkst: 11 procent. Vooral in de logistiek, horeca en de voedingsbranche neemt het werkplezier af.

Het welzijnscijfer ligt nog net boven het gemiddelde van 2019, maar dat kan dit jaar snel veranderen. Sinds ABN begon met het werknemerswelzijn te meten is dat, met uitzondering van 2020, alleen maar gedaald.

Krapte is structureel

Volgens Sonny Duijn, econoom bij ABN, is het steeds duidelijker dat het welzijn van medewerkers haaks staat op de economische ontwikkeling: bij het uitbreken van de coronapandemie ging de druk voor veel werknemers van de ketel en nam hun welzijn toe, terwijl bij het economisch herstel sinds 2021 de werkdruk juist aanzienlijk toenam, wat weer ten koste ging van het welzijn.

“Positief is dat het welzijn nog altijd hoger is dan voor de pandemie, maar de scores geven een verontrustend beeld, omdat krapte op de arbeidsmarkt deels structureel zal zijn,” aldus Duijn. Minder aandacht voor welzijn heeft daarom niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor de continuïteit of zelfs het voortbestaan van een bedrijf.

ABN adviseert werkgevers meer aandacht te besteden aan het welzijn van hun personeel, door losser om te gaan met het verlenen van verlof en werktijden. Anders zouden ze het risico lopen om nog meer werknemers kwijt te raken.