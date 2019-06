Vernieuwde Stint is klaar en wacht nu uitgebreide veiligheidscontrole

Na een tragisch ongeluk in met schoolkinderen in Oss - waarbij september vorig jaar vier doden vielen - mocht de Stint niet meer op de weg. Uit een TNO-onderzoek bleek dat de elektrische bolderkar onveilig is.

De Tweede Kamer ging medio april akkoord met strengere technische eisen voor de Stint. Ook komt er een rijbewijsplicht en moeten bestuurders een rijvaardigheidstest ondergaan. Door de nieuwe regelgeving moet er in principe een nieuwe Stint worden gebouwd. De nieuwe Stints worden geproduceerd in Nijkerk, waar bedenker en fabrikant Edwin Renzen extra bedrijfsruimte huurt. Er was daarvoor geen ruimte meer in de productiehal van Stint Urban Mobility in Putten, Renzens bedrijf. Dat pand staat vol met gedemonteerde, oude Stints.

Renzen mikt erop dat hij voor het eind van de zomervakantie 1500 nieuwe Stints klaar heeft staan. Hij weet dat de tijd dringt, maar denkt dat de klus geklaard kan worden.

Hoe belangrijk is de keuring in Lelystad?

Renzen: “Die is van eminent belang. Het is het allerbelangrijkste moment voor ons. Het is een pre-keuring, waaruit moet blijken of het voertuig klópt. Er hoeft geen definitieve goedkeuring uit te volgen. Na de keuring in Leystad volgen nog enkele andere keuringen, maar die zijn hoofdzakelijk papierwerk. Dan moet je denken aan een test op elektromagnetische compatibiliteit en een trekproef voor de veiligheidsgordels. Bij de keuring in Lelystad wordt de Stint hoofdzakelijk technisch en mechanisch getest. Die controle beslaat een stuk of tien onderdelen.”

Is de nieuwe Stint die jullie hebben gebouwd, volledig keuringsproof?

“Onze nieuwe Stint staat voor 98 procent klaar. We hebben het nieuwe voertuig nagenoeg volgens alle nieuwe eisen gebouwd. Zo remt de verbeterde Stint niet langer op de motor. We zullen na de pre-keuring nog enkele dingen moeten aanpassen. Zo moet er volgens de nieuwe regels nog een bepaald rekje aan de achterkant komen, dat er nog niet op zit. En het kan zijn dat er een lampje een centimeter verplaatst moet worden. Maar dat zijn kleine aanpassingen, die we snel kunnen doorvoeren. Alle betrokken partijen moeten wennen aan de nieuwe regels, die zijn op meerdere manieren te interpreteren. Kort samengevat: voorheen werd de Stint gekeurd als een bakfiets, nu als een bijna volwaardige auto. Dat zorgt ervoor dat alles minder snel gaat dan we hadden gedacht of gehoopt.”

Wanneer is de pre-keuring afgerond?

“Kan ik nu nog niet zeggen. De keuring wordt een beetje uitgesmeerd over deze week. Als ik eerlijk ben: de tijd begint nu wel een beetje te dringen. Onze leverancier in Zeewolde moet op korte termijn onderdelen leveren voor 1200 à 1400 nieuwe Stints voor de kinderopvangbranche. Ons doel is om voor het einde van de zomervakantie 1500 nieuwe Stints te leveren. Dat wordt krap, maar ik denk dat we dat gaan redden.”