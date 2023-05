Vermoorde Joodse bewoners uit Helmersbuurt herdacht met zelfgemaakte naambordjes

In de Helmersbuurt in Oud-West werden donderdagmiddag ruim honderd buurtbewoners herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. Met zelfgemaakte naambordjes werden de slachtoffers ‘thuisgebracht’.

Onder de grote kastanjeboom aan de Pesthuislaan, op het WG-terrein in de Helmersbuurt, ligt donderdagmiddag een geknutseld stratenplan van Oud-West. Bij de straatnamen en huisnummers zijn tientallen naambordjes geplaatst met de namen van bewoners: Joden, verzetsstrijders, Sinti en Roma, die werden afgevoerd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de Overtoom 491H bijvoorbeeld: de naambordjes van moeder Julia Bueno Bibaz - Morpurgol (81), en dochters Julia Bueno Bibaz (55) en Rebeca (Betsie) Bueno Bibaz (53). En op de Tollenstraat 90H: de familie Vuisje, bestaande uit David, Betje en de kinderen Klara (15) Eva (13) Abraham (11) en Leo (7).

Namen en Nummers

De herdenking is onderdeel van het initiatief Namen en Nummers, dat in 2012 werd opgezet in de Oosterparkbuurt door kunstenaar Ida van der Lee. Het idee: buurtbewoners ‘adopteren’ een persoon uit de wijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd en vermoord. Zij onderzoeken het levensverhaal van deze persoon en maken een naambordje.

Rondom het WG-terrein in Oud-West woonden ten minste honderd slachtoffers van de Holocaust. “Zij waren allemaal unieke mensen met eigen levensverhalen,” vertelt een van de initiatiefnemers, Aleid Kappers. “Op deze manier stimuleren we de betrokkenheid van de buren,” vult Eba Nanuru aan. “We maken de tragedie voelbaar.”

Tijdens de herdenking lopen de buurtbewoners eerst door twee stukken spoorrails, als symbool voor de treinen waarmee de slachtoffers werden afgevoerd. Dan spreken ze de naam van hun oud-buurtbewoner uit en leggen het naambordje op het stratenplan. Nanuru: “Zo brengen we de mensen weer thuis.”

Drogisterij

Buurtbewoner Sjaak Reus dook in het leven van Philip Herbert van Esso. “Ik heb hem gekozen omdat hij vlak bij mij woonde, in de Tweede Constantijn Huygensstraat,” zegt Reus. “Hij was nog maar jong, 21 jaar. Zijn familie bleef hier, maar hij dacht: ik ga naar Zwitserland. In Parijs werd hij opgepakt en per trein vervoerd naar kamp Drancy.”

Rozé van Leemput, van atelier en galerie WG Kunst, heeft de workshops voor het maken van de naambordjes begeleid. “Sommigen maakten er een voor hun opa en oma, anderen voor de mensen die ten tijde van de oorlog in hun huis woonden,” vertelt hij.

Op de bordjes schilderden mensen niet alleen de naam van het slachtoffer, maar ook iets dat hem of haar typeerde. Maria Dubbelman, bijvoorbeeld, tekende een medicijnflesje en een Surinaamse vlag voor de familie Bueno Bibaz. “Ze hadden een drogisterij op de Overtoom,” vertelt ze.

‘Onvoorstelbaar wat je allemaal kunt vinden’

Oud-Westbewoner Clara Kroes doet voor de tweede keer mee. “Vorig jaar heb ik een bordje gemaakt voor Klara Vuisje,” vertelt ze. “Omdat we dezelfde naam hebben, dat schept een band.” Dit jaar maakte ze met haar man bordjes voor de rest van de familie. “Want wat heb je eraan om thuis te komen in een leeg huis?”

Kroes onderzocht de levens van de familie Vuisje via het Stadsarchief en de archieven van kamp Sobibór, waar het gezin via Westerbork terechtkwam en stierf. “Het is onvoorstelbaar wat je allemaal kunt vinden,” vertelt ze. “Het voelt alsof ik er een familie bij heb gekregen. Telkens als ik door de Tollenstraat loop, denk ik aan ze.”

Het kunstwerk van Namen en Nummers in de Oosterparkbuurt werd drie jaar geleden afgerond. In Amsterdam wordt dit jaar in onder meer Betondorp en de Blasiusstraat gewerkt aan een soortgelijk eerbetoon. “Oud-West is niet de buurt van Amsterdam waar de meeste Joden woonden,” zegt Kappers. “Maar dat maakt niet uit. Iedere overledene is er één te veel.”

