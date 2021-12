Vermogenskloof tussen huurders en huiseigenaren opnieuw toegenomen

In september demonstreerden ruim 15.000 mensen in Amsterdam tegen de huidige situatie in de woningmarkt. Beeld Joris van Gennip

Het bezit van huizeneigenaren steeg in 2020 met twaalf procent naar ruim 207.000 euro. In dezelfde periode nam het bezit van huurders met zo’n 9,5 procent toe naar 2300 euro. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag presenteert. Om de vermogensongelijkheid te berekenen telt het CBS alle bezittingen, zoals bank- en spaartegoeden, onroerend goed en aandelen, bij elkaar op en haalt daar de schulden vanaf.

Wel nam de vermogensongelijkheid onder de ruim acht miljoen huishoudens die Nederland heeft af, door de stijging van de huizenprijzen. De tien procent rijkste huishoudens bezat in 2020 nog ruim zestig procent van het totale vermogen. Vijf jaar eerder was dat nog zeventig procent. De vermogensverschillen tussen huishoudens nemen daardoor al sinds 2015 af. Bijna zes op de tien huishoudens bezit een eigen huis. De waarde daarvan is de laatste jaren flink gestegen, en daardoor ook die van het eigen vermogen.

Inkomensongelijkheid

In de periode 2011-2013 steeg de vermogensongelijkheid voor het laatst, doordat veel huizenbezitters toen de waarde van hun woning zagen dalen door de financiële crisis. In de jaren erna is de vermogensongelijkheid stabiel gebleven.

Verder ziet het CBS dat de armste helft van alle huishoudens voor het eerst in tien jaar weer een positief vermogen heeft. Tot 2020 was het totale vermogen van de onderste helft van de huishoudens negatief, doordat zij meer schulden dan bezittingen hadden.

Als het CBS het vermogen uit woningen niet meetelt, dan zijn de verschillen tussen huishoudens de laatste tien jaar stabiel gebleven. De ongelijkheid op het gebied van inkomens is de laatste jaren namelijk weinig veranderd.