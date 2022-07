Vermoedelijke filmer en ‘aanjager’ moord De Vries langer vast

Beeld Joris van Gennip

De andere verdachte werd maandag aangehouden op Curaçao. Deze 27-jarige man is donderdagochtend overgebracht naar Nederland. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt.

Een derde, 26-jarige verdachte, die deze week in Barcelona werd gearresteerd, zit nog vast in Spanje. Hij kan mogelijk al volgende week worden overgeleverd aan Nederland, zegt het OM. Hij verzet zich daar niet tegen, hetgeen de procedure aanzienlijk kan versnellen.

Eis levenslang

De verdachten zijn aangehouden in het rechercheonderzoek naar de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de moord. De Vries werd op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De twee vermoedelijke uitvoerders werden kort na de aanslag aangehouden en zijn vorige maand berecht. Het OM heeft tegen beiden een levenslange gevangenisstraf geëist.

De politie hield de vermoedelijke aanstuurder maandag aan in zijn cel in de gevangenis in Lelystad, waar hij in voorarrest zat voor een poging tot liquidatie. Dat voorarrest is nu opgeschort; ook in die zaak blijft hij verdachte. Justitie verdenkt de man van het rechtstreeks aansturen van de twee uitvoerders. Hij zou voor en na de moordaanslag tal van versleutelde chatberichten met de uitvoerders hebben uitgewisseld. Een van de vermoedelijke uitvoerders, Kamil E. (36), is eveneens van Poolse origine.

De op Curaçao aangehouden verdachte is een 27-jarige Nederlander. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij de moordaanslag op De Vries en van deelname aan en criminele organisatie. Samen met de in Spanje aangehouden verdachte maakte hij mogelijk direct na de moordaanslag filmpjes van De Vries, die ze direct verspreidden om zo vermoedelijk de shock te vergroten.

Onderzoek heropend

Op 15 juni rondde de rechtbank het proces af tegen de twee verdachte uitvoerders, Delano G. (22) en Kamil E. (36). Woensdag maakte de rechtbank bekend dat zij het onderzoek zal heropenen, omdat het OM deze week nieuwe stukken heeft ingebracht. Deze zullen maandag 11 juli op een extra ingelaste zitting worden besproken. Of de rechtbank op 14 juli uitspraak zal doen, zoals gepland, staat nog niet vast. Er zal die dag wel een zitting plaatsvinden.

