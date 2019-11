Vermiste vissersboot uit Urk vermoedelijk gevonden

Beeld ANP Graphics

Dat meldt het kustwachtcentrum in Den Helder. Donderdagochtend was een grote zoekactie gaande op de Noordzee naar de UK165 ‘Lummetje’. Er waren twee mensen aan boord. Gevreesd wordt voor hun leven.

Rond 05.45 uur ontving de kustwacht een melding van het noodbaken van het schip. De kotter bevond zich toen ongeveer 7 kilometer ten westen van Texel. Het baken wordt geactiveerd als het in aanraking komt met water. Een woordvoerder van de kustwacht noemt het ‘aannemelijk’ dat het schip gezonken is.

Ter plaatse hebben reddingswerkers een vlot aangetroffen en lichtjes van reddingsvesten, maar van de vissersboot zelf ontbreekt nog elk spoor. Op het vlot zijn geen opvarenden aangetroffen. De Lummetje staat ingeschreven in de gemeente Urk, maar bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar. De kotter is eigendom van zeevisserij Foppen uit Urk.

Sonar

Er is een helikopter gealarmeerd en meerdere reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn op zoek. De marine zoekt mee. Een schip van de marina, mijn– Zr.Ms. Makkum van de Koninklijke Marine bevind zich ook in de buurt. Deze mijnenjager heeft sonarapparatuur en duikers aan boord. Met de sonar kunnen ze de bodem afspeuren. Vanuit de helikopter zag men in de buurt van de locatie een vlot drijven, zonder personen aan boord.