Vermiste Celine (15) verbleef in Den Haag: ‘Het leek wel een film’

Foto van de auto waarin Celine zou zijn ingestapt op vrijdagochtend. Beeld Politie

Celine is in de loop van de nacht met haar familie herenigd nadat ze in goede gezondheid is aangetroffen. “De ouders zijn enorm blij en opgelucht. Ze bedanken iedereen en vragen om privacy,” vertelt Jeroen Baardemans, woordvoerder van de familie.

‘Politie! Politie!’

Een buurman van de opgepakte verdachte heeft de aanhouding zien gebeuren. “Ze vielen met tien agenten de woning binnen en riepen heel hard ‘politie! politie’. Een kwartier later brachten ze de man naar buiten en stopten ze hem in een onherkenbare auto. Het leek wel een film. Er gebeurt hier normaal nooit wat.”

Even daarvoor vroeg de politie hem om hulp. “Er werd rond 23.00 uur bij mij aangebeld met de mededeling dat de politie voor de deur stond. Ik zag geen politieauto voor de deur staan, dus ik dacht dat het om een grap ging. Maar later belden ze opnieuw. Ze vertelden dat ze voor de ontvoering op het nieuws kwamen. Ik had dat toevallig een uur van tevoren gelezen. Heel heftig.”

Volgens de buurman is de politie de verdachte op het spoor gekomen op basis van algoritmes. “Dat vertelden de agenten mij ter plaatste, maar ze wisten niet om welk huisnummer het ging. Ze lieten een foto van de verdachte zien. Toen zei ik: die woont hier inderdaad in het gebouw.”

Weinig sociale contacten

Het gaat om een rustige man die amper buiten komt en weinig sociale contacten heeft. “Echt zo’n eenzaam type. Hij gaf altijd wel een aardige indruk, maar verder ken ik hem niet hoor.”

De inval verliep vlekkeloos, zegt de bewoner. “Er was totaal geen sprake van paniek. De man en het meisje werkten goed mee. De politie had het volledig onder controle.”