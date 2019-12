‘Verlaag leeftijd voor darmkankeronderzoek’

De Maag Lever Darm Stichting wil de deelnameleeftijd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker verlagen van 55 naar 50 jaar. ‘Dat is in lijn met Europese richtlijnen, levert gezondheidswinst op en is relatief eenvoudig in te voeren.’