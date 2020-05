Verkouden kind kan soms best naar school of opvang

In overleg met de huisarts kunnen snotterende kinderen op corona worden getest, om te voorkomen dat ze onnodig van school wegblijven. Beeld Getty Images

Iedereen met jonge kinderen weet: de verkoudheidjes zijn soms hardnekkig en komen geregeld voor. Normaal gesproken levert dat zelden problemen op, maar in deze tijd betekent een verkoudheid: thuisblijven.

Om te voorkomen dat kinderen lange tijd onnodig niet naar de kinderopvang of school mogen, heeft het RIVM nieuwe richtlijnen opgesteld. Kinderen die altijd kuchen, last hebben van hooikoorts of chronisch verkouden zijn, mogen naar school of de opvang. “Natuurlijk is er een grijs gebied, maar we hopen dat kinderen met bijvoorbeeld een allergie niet geweerd worden. Als een school twijfelt, kan die contact opnemen met een jeugdarts zodat die de situatie kan beoordelen,” stelt RIVM-woordvoerder Marlies Hilhorst.

Reguliere verkoudheid

Bij twijfel en in overleg met de huisarts, kunnen kinderen op corona worden getest. Dat geldt niet alleen voor kinderen met chronische klachten, maar ook voor kleintjes die langer dan een week school of opvang moeten missen. “Dat is mooi, want als alle kinderen die snotteren worden geweigerd, kan je de halve opvang sluiten,” zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van ouderorganisatie Boink.

Boink hoort van ouders dat het nu aan de pedagogisch medewerker is of een kind na een nies of met een snotneus meteen moet worden opgehaald. Jellesma: “Die willekeur is vervelend. Iedereen weet dat kinderen vaak langere periodes achter elkaar verkouden kunnen zijn. Pedagogisch medewerkers kennen die kinderen meestal al langer en weten precies wie altijd klachten hebben.”

Uiteraard vindt ook Boink dat kinderen die ineens verkouden zijn thuis moeten blijven. Maar als een kind wekenlang milde klachten heeft, hoeft het niet al die tijd te worden geweerd. “Natuurlijk gaan we geen kinderen die corona hebben naar de opvang sturen, maar een reguliere verkoudheid is prima van corona te onderscheiden. Bijvoorbeeld doordat er wekenlang geen verandering in het patroon optreedt. En als er twijfels zijn, laat je adviseren door mensen die weten hoe het zit. Speel niet zelf voor doktertje,” betoogt Jellesma.

Cruciale beroepen

Hij wijst erop dat kinderdagverblijven al enkele weken open waren voor noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. “Er zijn kinderen opgevangen van mensen die in de zorg werken en er zijn geen signalen dat er meer pedagogisch medewerkers met corona zijn besmet. Het is echt niet zo dat in de opvang altijd 1,5 meter afstand is gehouden en toch leidt het niet tot meer besmettingen. Kom je in een klaslokaal, zie je ineens allemaal strepen voor het bureau van de juf. Daarmee creëer je juist onrust.”

De Brancheorganisatie Kinder­opvang zegt niets te hebben vernomen van problemen met kinderen die weggestuurd zijn. Het scheelt dat het voorjaar is en kleintjes dan over het algemeen minder verkoudheidsklachten hebben. Directeur Emmeline Bijlsma: “Ik heb de indruk dat er vrij flexibel met chronische luchtwegklachten wordt omgegaan. Het helpt wel als er een briefje van de huisarts is. En als een kind echt verkouden is, is het handig als het thuisblijft.”